Sécheresse : La Plaine des Palmistes limite l'usage de l'eau

Le maire de la Plaine des Palmistes publie un arrêté de limitation d'usage de l'eau à partir de ce mercredi à cause du déficit pluviométrique et de la baisse des ressources. Par NP - Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 à 14:20

L'arrêté a été pris ce mercredi 12 octobre par le maire de la Plaine des Palmistes et entre en vigueur aujourd'hui même. "Il est interdit d'arroser les pelouses, les jardins, les massifs floraux, les espaces publics, de laver les voitures ainsi que de remplir des piscines" sur la commune et ce jusqu'à la fin de l'année.



Cette décision a été prise à cause du déficit pluviométrique et de la baisse des ressources en eau.