La grande Une Sécheresse: Des pluies attendues dans le Nord et l'Est

Selon Météo France, le temps va enfin de devenir humide à partir de ce soir. L'Est et le Nord devraient être particulièrement concernés. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 à 14:52 | Lu 1559 fois

Alors que les restrictions d'eau viennent d'entrer en vigueur dans 10 des 24 communes de La Réunion à cause d'une sécheresse record, des pluies devraient bientôt toucher notre île.



Les prévisionnistes de Météo France expliquent qu'une cellule anticyclonique qui génère un flux d'alizés humides va aborder La Réunion. Aujourd'hui et pour le reste de la semaine, le temps sera plus chaud et humide. Des pluies sont donc attendues dans le Nord et l'Est de La Réunion dans les prochaines heures et les jours qui suivent.







