La grande Une Sécheresse : Coupures d'eau aux Avirons, Cilaos sous la menace

En raison du déficit pluviométrique et de la forte baisse de débit sur plusieurs captages, plusieurs communes font l’objet d’une limitation des usages et du prélèvement d’eau. Au vu des ressources actuelles, d’autres villes risquent fort de venir compléter cette liste dans les semaines à venir. Par SF - Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 à 15:54





En plus de la nappe du Port déficitaire depuis octobre, les déficits apparaissent à La Saline, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Sainte-Rose, Saint-Philippe et la Plaine des Palmistes.



Malgré cette baisse, les communes qui disposent d’une ressource plus importante sont Saint-Louis et Saint-Pierre. Les nappes souterraines, sources d’approvisionnement de ces deux communes, sont les seules à afficher encore un état excédentaire. Celle-ci s’explique par de fortes précipitations intervenues au mois de juin sur ce secteur. Le dernier bilan des ressources en eau réalisé par l’office de l’eau sur ce mois de novembre révèle une tendance à la baisse des niveaux des nappes qui se poursuit à l’échelle de l’île.En plus de la nappe du Port déficitaire depuis octobre, les déficits apparaissent à La Saline, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Sainte-Rose, Saint-Philippe et la Plaine des Palmistes.Malgré cette baisse, les communes qui disposent d’une ressource plus importante sont Saint-Louis et Saint-Pierre. Les nappes souterraines, sources d’approvisionnement de ces deux communes, sont les seules à afficher encore un état excédentaire. Celle-ci s’explique par de fortes précipitations intervenues au mois de juin sur ce secteur.

La Plaine des Palmistes et Le Port très déficitaires



Des déficits persistent également dans les cours d’eau du Nord et de l’Est, avec une tendance à la baisse des débits. La Rivière des Roches et le Bras Noir (Plaine des Palmistes) sont les cours d’eau les plus impactés.



Les communes les plus déficitaires en eau sont La Plaine des Palmistes et Le Port.



Si sur la commune de la Plaine des Palmistes un arrêté de limitation des usages en eau est en vigueur, au Port, l’alimentation en eau est assurée sans coupure grâce aux forages qui captent l’eau de la nappe souterraine.







D’après la CIVIS, la commune de Cilaos devrait être prochainement concernée par des mesures d’ajustements des usages de l’eau, en l’absence de précipitations significatives d’ici la mi-décembre.



D'après la CIVIS, la commune de Cilaos devrait être prochainement concernée par des mesures d'ajustements des usages de l'eau, en l'absence de précipitations significatives d'ici la mi-décembre.

Un programme de coupures d'eau vient d'être annoncé aux Avirons :

CISE Réunion informe ses abonnés de la commune des Avirons que suite à une diminution des ressources et une augmentation de la distribution en eau, un plan de coupure est programmé du 25 au 28 Novembre 2022 comme suit : De nuit : 18h à 6h



Sur les secteurs suivants :

Route des Merles

Route départementale 16

Rue Francis Rivière

Rue des Longoses

Chemin des Géraniums

Route du Tévelave

Chemin des Acacias

Impasses des Capucines

Chemin Parc à Mouton

Route Hubert Delisle

Chemin Fond Creux

Chemin Paul Hermann

Chemin Maurer

Rue des Troènes

Chemin Thérésien Cadet

Chemin de l’Alambic

Et toutes les voies adjacentes



Un retour progressif se fera à partir de 06h00 du matin.



Les ressources sont plus que jamais sensibles à la pluviométrie. Ainsi, afin de maintenir une distribution pérenne, en cette période de sécheresse, CISE Réunion vous recommande donc durant cette période de « consommer mieux » en évitant le lavage des voitures et l’arrosage des jardins et le remplissage des piscines. En cas de coupures prolongées, CISE Réunion invite ses abonnés à rappeler le service clientèle.