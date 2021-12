Sécheresse : 5 communes menacées de coupures d'eau

Suite à la réunion du Comité Sécheresse, la préfecture tire la sonnette d'alarme. La situation s'aggrave sur notre île et les prévisions pour la saison des pluies ne sont pas clémentes.



Les autorités craignent des perturbations de la distribution de l'eau dans plusieurs communes : Saint-André, Salazie et La Plaine des Palmistes pourraient faire face à des difficultés d'approvisionnement alors que des tensions sont prévues sur le réseau à Saint-Denis et à Cilaos. Des mesures ont déjà été prises sur certains de ces territoires.



Le préfet appelle donc à la vigilance et à la réduction des consommations d'eau non essentielles dans un communiqué :



Réunion du comité sécheresse

Le Préfet de La Réunion appelle à la vigilance et à la réduction des consommations d’eau non essentielles



Le Comité Sécheresse s’est réuni le 2 décembre 2021 afin de faire le bilan de la situation hydrologique et météorologique et d’analyser les mesures à mettre en œuvre en cas d’aggravation de la situation.



Bilan de la saison des pluies 2020-2021

À ce stade, le bilan laisse apparaître les éléments suivants :

- le mois de novembre a été très déficitaire (-55%), avec près de 4 semaines sans pluie ;

- les déficits les plus marqués concernent les hauts du Sud-Ouest et le Nord ;

- l’état des ressources en eau est en baisse sur l’ensemble du département, en particulier dans le Nord pour la rivière Saint-Denis, dans l’Est pour la rivière des Roches et le Bras des Lianes et dans le Sud pour le Bras de la Plaine.



Des difficultés sont apparues en novembre dans certains secteurs, notamment à Saint-André, la Plaine des Palmistes et Salazie . L’augmentation des températures fait craindre un accroissement des consommations d’eau avec un risque de déséquilibre entre la ressource disponible et les besoins.



Malgré des précipitations enregistrées sur une partie du territoire fin novembre, la situation demeure tendue compte-tenu du fort tarissement des ressources superficielles, accentué par un mois de novembre sec et des températures élevées.



S'agissant des périmètres hydro-agricoles, des difficultés apparaissent pour celui du Bras de la Plaine compte-tenu de la baisse importante du débit de ce cours d’eau. Depuis fin novembre, les agriculteurs connaissent des restrictions.



L’absence de pluies au mois de novembre a déjà des conséquences pour les cultures, notamment la canne à sucre, dans la période sensible de la repousse et pour les cultures de plein champs non irrigués.



Appel à la réduction des consommations non essentielles



Les prévisions météorologiques peu favorables en termes de précipitations et la croissance prévisible des consommations liée à l’augmentation des températures font craindre des perturbations dans la distribution d'eau. Des difficultés pour certaines communes (Saint-André, La Plaine des Palmistes, Salazie) et des tensions dans la distribution (communes de Saint-Denis et de Cilaos) pourraient ainsi se produire.



En conséquence, chaque collectivité est invitée, en fonction de la situation particulière de son territoire, à prendre des mesures de restriction des usages adaptées à la situation locale.



Actuellement, les communes de Saint-André, Bras-Panon, La Plaine des Palmistes et Cilaos ont pris un arrêté de limitation des usages sur leur territoire. La commune de Saint-Denis a engagé des actions pour réduire les consommations communales (espaces verts, terrains de sports…).



En cette période inter-cyclonique sèche, le Préfet de La Réunion tient à rappeler le respect des mesures de précaution suivantes :

• signaler en temps réel les perturbations d’alimentation et les fermetures de réseaux susceptibles d’être utilisés par les services de secours et de lutte contre l’incendie,

• favoriser les techniques d’irrigation économe en eau,

• maintenir une vigilance particulière sur les aquifères sensibles et adapter leur exploitation en fonction de l’évolution de la salinité,

• réduire l’arrosage des jardins et des espaces verts,

• réduire ou arrêter le lavage des cours et des voiries à grandes eaux,

• réduire toutes les consommations d’eau pour les usages non essentiels (lavage de voiture…).

Par ailleurs, cette période sèche étant propice aux départs de feux, le Préfet rappelle que les pratiques de brûlage de végétaux coupés et d’écobuage sont interdites par l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2018, notamment en période à risque, soit du 15 août au 15 janvier.



Vigilance sanitaire

Les coupures d’eau peuvent générer une dégradation de la qualité de l’eau avec notamment la présence de matières en suspension ou une perte de limpidité de l’eau.

Lorsque l'eau revient au robinet après une coupure, il est recommandé :

- de consommer de l’eau embouteillée ;

- à défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins trois minutes.

L’eau du robinet peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc, lavage…).

Si ces signaux d’alerte ne nécessitent pas à ce stade, de mettre en œuvre des mesures générales, intercommunales ou départementales, de restriction des usages de l’eau, le Préfet souhaite sensibiliser les gestionnaires de la distribution de l’eau, mais également la population réunionnaise sur cette situation.



En fonction de l’évolution de la situation, le Préfet de La Réunion pourra être amené à renforcer les mesures adoptées. En cette période sèche, les Réunionnaises et les Réunionnais sont appelés à adopter un comportement responsable et citoyen en matière de consommation d’eau.