Sécheresse : 24 départements français au-dessus du seuil d'alerte

La sécheresse se fait ressentir dans l'Hexagone. Ce sont en effet 24 départements qui ont dépassé le seuil d'alerte de vigilance. Au début du mois, ils étaient quinze à être sous vigilance.



Les départements concernés sont les suivants : l'Ille-et-Vilaine, la Sarthe, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, la Vienne, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Charente-Maritime, la Charente, la Dordogne, le Tarn, la Haute-Savoie, l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, le Var, les Pyrénées-Atlantiques, le Loiret, l'Yonne et les Hautes-Alpes.



Lors d'un déplacement dans le Loiret ce jeudi au sein d'une exploitation agricole touchée par la sécheresse, ​la Première ministre Elisabeth Borne a assuré que son gouvernement était "déterminé à agir pour éviter que la situation ne se dégrade".



Il a été demandé aux préfets de préserver au maximum la ressource en eau par le biais de messages adressés à tous les Français pour baisser leur consommation d'eau et via des arrêtés sécheresse et donc des restrictions sur les usages non prioritaires pour les situations les plus difficiles.