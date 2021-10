Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Sébastien Nativel, 1000 sourires au Département



Parrain de l’association« 1000 sourires », présidée par Ibrahim Ingar, Sébastien Nativel a présenté son parcours et ses expériences professionnels : « Je voudrais dire aux jeunes que je suis devenu pilote de chasse avec un BAC obtenu au lycéeRoland Garros avant de m’envoler pour la Métropole accomplir mon rêve. J’ai décroché mon brevet de pilote à l’âge de 22 ans et j’ai été sur le théâtre d’opérations militaires. Ma carrière m’a amené à être aux commandes de plusieurs types d’avions et je suis devenu pilote démonstrateur, un des 5 pilotes français habilités à présenter le Rafale, fleuron de l’aviation française, en meeting aérien national et international ». Répondant aux questions des jeunes, Babouc a insisté sur l’importance du travail d’équipe, la maîtrise du risque et la bonne gestion du stress. « Les clés du succès sont la motivation, la remise en question, la préparation, la répartition des rôles et le travail d’équipe bienveillant »,des principes applicables dans la vie de tous les jours. Cyrille Melchior a salué le parcours d’excellence de ce Réunionnais, Tamponnais, ancien membre du Conseil Général des Jeunes : « vous êtes une fierté pour notre île et un exemple pour notre jeunesse ».

e capitaineSébastien Nativel alias Babouc, pilote de chasse Réunionnais sur Rafale, a partagé un temps d'échange ce vendredi 8 octobre avec le Président Cyrille Melchior, accompagné des élus de la Collectivité et du Conseil Départemental des Jeunes.





