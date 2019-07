<<< RETOUR Département de La Réunion

Sébastien Maillot, porte drapeau de la délégation de La Réunion

Samedi 6 juillet c’est l’élite des sportifs réunionnais qui était reçue à la Villa du Département à l’occasion d’une cérémonie hautement symbolique organisée par la Collectivité départementale.



Avant le début de la rencontre, une minute de silence en mémoire de Jean CHAPLY (ancien président du comité régional de natation et membre du CROS La Réunion) a été respectée.



Puis, c’est en présence des élus du Conseil départemental, Marie-Lyne Soubadou, Alain Armand, Jacqueline Henry, Daniel Jean-Baptiste et Sergio Erapa, de la Députée Ericka Bareigts, du Directeur adjoint de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, Manuel Berthou, de la Présidente du Comité Régional Olympique Sportif, Monique Cathala, des Présidents des ligues et comités, des membres du Club Réunion, des entraîneurs, des sélectionnés, que le Vice-président du Département en charge des Sports, Philippe Potin, a exprimé sa fierté de recevoir l’élite sportive réunionnaise et de l’accompagner dans son engagement, dans sa volonté de porter haut les couleurs de l’île.



« C’est une grande fierté pour nous d’accueillir ici à la Villa du Département l’ultime rassemblement du Club Réunion qui permettra tout à l’heure de désigner le porte drapeau derrière qui défilera toute notre délégation à Maurice. C’est un symbole fort car il ne peut y avoir de grandes compétitions sans porte drapeau. Les Jeux constituent naturellement une compétition sportive d’excellence qui se nourrit de l’ambition et de la motivation de chaque athlète à donner le meilleur de lui-même pour défendre les couleurs de son île et de son pays. Je voudrais exprimer toute la fierté du Conseil départemental, d’être de nouveau partenaire du mouvement sportif, des ligues, des comités et du CROS pour la préparation et la participation à cette grande fête du sport. Je tiens également à remercier tous les entraîneurs, tous les cadres et tous les dirigeants qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour placer nos athlètes sur les rails de la réussite de ces 10èmes jeux. Merci à la Présidente du Comité Régional Olympique et Sportif, Monique CATHALA, et à toute son équipe qui ont su susciter la motivation » a déclaré Philippe Potin.



Dès 2018, la Collectivité départementale est aux côtés des athlètes réunionnais sélectionnés

Après le versement en 2018 d’une subvention pour la préparation aux Jeux et la venue des Kréopolitains, la Collectivité soutient la participation du Club Réunion à la 10ème édition des Jeux des îles de l’océan Indien, à hauteur de 200 000 € soit un engagement financier de 308 000 €.



« Depuis 40 ans, notre Collectivité a toujours été aux côtés du monde sportif pour perpétuer ce rendez vous qui mobilise tous les 4 ans l’élite sportive de tous les pays de la zone. C’est une excellente occasion de mesurer à la fois la bonne santé du sport dans l’espace indianocéanique et de conforter les liens d’amitié entre les peuples de l’océan Indien. Je voudrais donc féliciter chaleureusement les 280 athlètes qui auront l’honneur de représenter leurs disciplines et La Réunion, après un long et parfois difficile parcours de sélection. Derrière vous, c’est La Réunion toute entière et ses milliers de licenciés qui rêvent de performances à l’instar des jeunes pousses du collège Marcel Goulette dont je salue la présence à nos côtés. (Vainqueurs du premier challenge sportif des collèges en octobre dernier, les collégiens ont le privilège de participer à cet événement à l’île Maurice). Je souhaite donc à toutes nos sélections de tirer le meilleur profit de leur préparation pour briller lors de cette 10ème édition des jeux. Par votre talent et par l’exemplarité de votre comportement vous allez, j’en suis persuadé, porter très haut les couleurs du sport réunionnais » a souligné le Vice-président.

Sébastien Maillot, porte-drapeau de la sélection réunionnaise

Suspens de courte durée lorsque le jury s’est retiré pour choisir l’athlète qui aura l’honneur de porter le drapeau français et de conduire la délégation réunionnaise lors de la cérémonie d’ouverture de cette 10ème édition.



Les 7 sportifs en lice : Florine Basque pour le Basket-ball, Romain Dijoux pour l’haltérophilie, Raphael Lovini pour le handisport, Matthieu Dafreville pour le Judo, Arthur Sabatier pour le Rugby, Sébastien Maillot pour le Tennis de table et Aurélie Pausé pour le volley-ball.



Et c’est sous les applaudissements, que Sébastien Maillot a été nominé. Il marchera en tête de la sélection réunionnaise« C’est une grande fierté pour moi d’être le porte drapeau cette année. Je suis un peu ému, je vous l’avoue, mais en tout cas j’essaierai de représenter au mieux La Réunion et de porter haut nos couleurs à Maurice pour gagner ces Jeux des Iles » s’est il exprimé. Une politique sportive soutenue et encouragée – 2,2 M€ investis en 2019

La Collectivité intervient à tous les niveaux de la pratique sportive, en faveur du sport de masse, du sport de haut niveau à travers les pôles labellisés et les aides individuelles, et accompagne les opérateurs transversaux du monde sportif à travers des aides forfaitaires et/ou aux projets, avec notamment par le financement de grands événements.



« Le Département a en responsabilité le lien social et le sport participe au maintien et au renforcement du lien social, et à la promotion des jeunes réunionnais. C’est pour cela que nous sommes depuis 40 ans aux côtés des sportifs, des Clubs, Ligues et Comités» avait indiqué Cyrille Melchior, le Président du Département lors de la signature de la convention avec le CROS, le 3 juin dernier.



C’est ainsi qu’en 2018, 414 sportifs inscrits sur la liste officielle des sportifs de haut niveau ont été éligibles au dispositif d’aides mis en place par le Département. La Collectivité a financé 214 déplacements aériens, versé des bourses à 70 athlètes répartis dans 22 disciplines et a récompensé, à travers des primes, 245 athlètes pour un total de 349 podiums, réalisés lors des championnats nationaux et internationaux.

