A la Une . Sébastien Loeb : "J'ai perdu 12 points en trois jours"

Le nonuple champion du monde des rallyes et ancien vainqueur du Tour Auto de La Réunion, Sébastien Loeb a défrayé la chronique avec des déclarations surprenantes au sujet de la sécurité routière. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 19 Avril 2023 à 15:06

Sébastien Loeb est l'un des plus grands champions français. Le pilote automobile s'est récemment exprimé dans un entretien accordé au Figaro en vue de son engagement en rallycross avec une Lancia Delta électrique.



L'athlète de renom connaît une carrière couronnée de succès avec neuf titres de champion du monde des rallyes, plusieurs podiums sur l'épreuve reine du rallye-raid, le Dakar mais aussi sur la course sur circuit la plus célébrée, Les 24 heures du Mans. On oubliera évidemment pas le sacre de Sébastien Loeb lors du Tour Auto de La Réunion en 2001.

Des révélations inattendues



Sébastien Loeb prépare son retour au championnat du monde de rallycross, cette fois à bord d'une Lancia Delta électrique. Et il a beaucoup fait parler de lui lors d'un entretien accordé au Figaro.



Le pilote automobile explique avoir été un très mauvais conducteur sur les routes nationales dès son plus jeune âge. "À 18 ans, on m’a retiré douze points en trois jours avec ma R5 GT Turbo", révèle Sébastien Loeb qui assure ne pas avoir subi de retrait de permis. Le véhicule n'a cependant pas longtemps survécu aux frasques du conducteur : "elle a fini dans un poteau", avoue-t-il.



Le nonuple champion du monde des rallyes a aussi donné son avis sur le débat du rabaissement de la vitesse maximale sur les autoroutes de 130 à 110 km/h en métropole. "Si on me prouve que c’est beaucoup mieux pour la sécurité de rouler à 110 km/h, alors OK. Mais n’oublions pas que les gens ont roulé longtemps sans radar et à 130 km/h dans des voitures parfois pourries sur le plan de la sécurité. Les constructeurs ont fait tellement de progrès dans ce domaine. Moi à 110 km/h au volant, je suis plus dangereux qu’à 180 km/h, car j’ai tendance à m’endormir", assure-t-il.



