A la Une .. Sébastien Lecornu se rendra aux Antilles une fois que l'ordre sera rétabli

La mobilisation se poursuit en Guadeloupe contre les mesures restrictives liées à la circulation du Covid-19. Une visioconférence a eu lieu hier entre le ministre des Outre-mer et les maires sur une méthode de sortie de crise. Par NP - Publié le Vendredi 26 Novembre 2021 à 08:12

Sébastien Lecornu a confirmé qu'il se rendrait prochainement aux Antilles une fois que l'ordre sera rétabli. "Cette visite, pour qu’elle aboutisse à une véritable solution, ne doit pas s’organiser sous la pression et doit s’inscrire dans le cadre d’engagements précis et partagés", a-t-il indiqué.



Aux maires de la Guadeloupe, à son préfet Alexandre Rochatte, mais aussi aux cabinets des ministres de l’Intérieur, et de celui des Solidarités et de la Santé également en visioconférence, le ministre des Outre-mer a rappelé "l’engagement du gouvernement à rétablir l’ordre public afin de permettre aux Guadeloupéennes et Guadeloupéens de reprendre une vie normale".



Car le mouvement de protestation contre l’obligation vaccinale, portant aussi sur des revendications sociales et salariales, ne faiblit pas . Lors de cette réunion, l’application de la loi en matière d’obligation vaccinale des soignants et des pompiers, principale revendication exprimée, a été abordée. "Le ministre des Outre-mer s’est engagé à partager cette remontée de terrain rapidement avec le ministre des Solidarités et de la Santé pour appliquer la loi avec proportionnalité et discernement dans le cadre des instances locales de dialogue et d’écoute", indique-t-il dans un communiqué.



Le ministre a également fait part de son inquiétude face à la 5è vague alors que "la couverture vaccinale en Guadeloupe reste en effet particulièrement faible, 33% de Guadeloupéens ont reçu une deuxième injection".



Quant aux échanges liés à la jeunesse, le statut et l’avenir de la société guadeloupéenne, ils "nécessitent d’être approfondis", poursuit le ministre avant de conclure sur la crise actuelle qui "doit être vite résolue afin que l’image de l’archipel soit préservée et l’économie locale relancée".