Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer : "Je connais son sens de l’écoute et de l’engagement "

Sébastien Lecornu remplace Annick Girardin en tant que ministre des Outre-mer. Le jeune parlementaire de 34 ans est un familier des dossiers réunionnais. Il s’est régulièrement rendu dans notre île en tant que secrétaire d’Etat à la Transition écologique. L’ancien chargé des collectivités territoriales avait également animé le Grand débat suite au mouvement des Gilets jaunes. Didier Robert salue "son sens de l’écoute" tandis qu’Olivier Hoarau attend de lui "des solutions rapides et efficaces". Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 7 Juillet 2020 à 08:01 | Lu 727 fois

Didier Robert, président de la Région Réunion: "Je salue la nomination de ce nouveau Gouvernement, et lui souhaite en ma qualité de Président du Conseil Régional de La Réunion, plein de réussite dans l’intérêt de notre pays, également dans l’intérêt des territoires ultra-marins, et celui de La Réunion en particulier.

Je tiens notamment à saluer la nomination de Sebastien Lecornu comme Ministre des Outre mer. Je connais son sens de l’écoute, de l’engagement et la sensibilité toute particulière, qu’il a pour les territoires français de l’Outre mer.

Ensuite, en ma qualité d’élu local, je continuerai à porter la voix des Réunionnais, plus encore dans un contexte rendu plus difficile par la crise du Covid 19.

Je plaide pour une mobilisation concertée et la mise en œuvre de moyens adaptés pour soutenir et accompagner l’emploi et l’économie réunionnaise. Je plaide tout autant pour une grande politique de lutte contre la pauvreté et la précarité, en soutien aux familles les plus fragiles.

Enfin j’appelle de tous mes vœux une prise en considération, toute à la fois de notre volonté pour plus d’émancipation dans le cadre d’une plus grande décentralisation, et une action marquée par un développement durable moderne et écologique".

Nadia Ramassamy, présidente de l'Intergroupe parlementaire des Outre-mer

députée de La Réunion: "Suite au remaniement annoncé par le Président de la République, Monsieur Sébastien LECORNU a été nommé Ministre des Outre-mer ce lundi 6 juillet. J’aimerais lui exprimer mes sincères félicitations pour son accession à ce poste.



La crise sanitaire que nous avons traversée et que nous traversons encore a laissé de nombreuses questions en suspens dans les territoires ultramarins. Plus que des réponses, les citoyennes et les citoyens français ont besoin de l’action et du soutien du gouvernement pendant cette période difficile.



En outre, il est nécessaire d’accompagner spécialement certains territoires, notamment la Guyane et Mayotte, où l’impact sanitaire de l’épidémie est encore considérable. Des moyens humains et matériels doivent être mis à leur disposition aussi longtemps que cela sera nécessaire.



De plus, la crise a mis en exergue la fragilité du tissu économique des territoires ultramarins. Aussi, il sera essentiel d’accentuer dans les plus brefs délais les mesures prises en faveur des petites et moyennes entreprises, aussi bien au niveau fiscal qu’à travers des aides à l’emploi.



Enfin, les habitantes et les habitants des Outre-mer bénéficieraient grandement de l’intervention de l’Etat en matière de logement et de commande publique, deux domaines où les plans proposés par le gouvernement dans le passé n’ont pas été à la hauteur des attentes de nos concitoyens, notamment à La Réunion où le PLOM .



C’est donc je l’espère avec beaucoup de détermination que Monsieur le ministre s’attellera à agir en faveur des Outre-mer, en tenant compte de leurs particularités et de leur diversité".



Olivier Hoarau, maire du Port et Président du Conseil de surveillance du Grand Port Maritime de La Réunion: " M. Lecornu est nommé ministre des Outremer nous en prenons acte. Il devra nous consulter sur les orientations politiques qu’il faudra déployer sur nos territoires. Les enjeux sont grands. Nous attendons des solutions rapides et efficaces tant nos territoires souffrent d’une crise sociale et économique en plus de nos problématiques structurelles non résolues.



Je salue la nomination d’Annick Girardin dans un grand ministère de la mer. Cela est une preuve s’il en était besoin de l’importance des Outremers qui donnent à la France, à la Nation son rang de 2ème puissance maritime mondiale.



La nomination d’une ultramarine à ce poste doit offrir à nos territoires la possibilité de faire valoir une vraie stratégie de développement de l’économie bleue et de favoriser nos relations dans nos bassins régionaux.



En tant que Maire du Port et Président du Conseil de Surveillance du Grand Port Maritime de La Réunion, je veux saisir cette opportunité pour qu’une relation de travail s’établisse rapidement. Nous sommes le seul port commercial et marchand de l’île. Nous sommes le 1er port d’outre-mer. Les défis à relever sont immenses. Aussi, faire de La Réunion le hub maritime de l’océan Indien est une condition à notre maintien comme acteur majeur des échanges internationaux.



C’est la seule stratégie de développement régionale qui soit crédible et pertinente. Force est de constater que la Région Réunion n’a pas fait les bons choix pour notre territoire. La Réunion doit saisir l’opportunité d’un dialogue constructif et décisif sur ces enjeux de développement maritime pour aborder avec confiance les défis que nous avons à relever".







Farid Mangrolia, référent La République En Marche ! : "J’adresse mes félicitations aux Ministres nommés dans le Gouvernement de Jean Castex, un Gouvernement de combat qui pourra compter sur notre mouvement pour mettre en oeuvre les priorités fixées par le Président de La République.



Je tiens particulièrement à saluer la nomination de Sébastien Lecornu, Ministre des Outremer, et de Gabriel Attal, Porte Parole du Gouvernement. Je connais leurs engagements et leurs connaissances des territoires ultramarins.



Farid Mangrolia, référent La République En Marche ! : "J'adresse mes félicitations aux Ministres nommés dans le Gouvernement de Jean Castex, un Gouvernement de combat qui pourra compter sur notre mouvement pour mettre en oeuvre les priorités fixées par le Président de La République.



Je tiens particulièrement à saluer la nomination de Sébastien Lecornu, Ministre des Outremer, et de Gabriel Attal, Porte Parole du Gouvernement. Je connais leurs engagements et leurs connaissances des territoires ultramarins.



Enfin je veux dire à l'ensemble des acteurs de notre territoire que nous devons reconstruire ensemble, et d'une seule voix militer pour un modèle réunionnais".

Audrey Belim, porte-parole pour la Fédération du Parti Socialiste de La Réunion : " De la confirmation de Gérard Darmanin à l’Intérieur au retour de Roselyne Bachelot au Ministère de la culture, en passant par l’étonnante arrivée d’Éric Dupont-Moretti comme Garde des Sceaux sous la houlette de Jean Castex, le Président Emmanuel Macron tourne définitivement le dos aux attentes déclamées par les Françaises et les Français, car ce sont des attentes progressistes. Et notamment aux territoires d’Outremers en remplaçant l’ancienne socialiste Annick Girardin par Sébastien Lecornu, encore un édile de la droite LR !

Depuis le mouvement des Gilets Jaunes, les Français n’ont eu de cesse de lutter contre la casse sociale initiée par les mesures et réformes macronistes. Encore nombreux sont ceux qui ont simplement changé de portefeuille. Ce ne sera pas ce remaniement qui incarnera cette déclaration ambitieuse du Président Macron le 18 mars dernier :



« Le jour d’après ne sera pas un retour au jour d’avant ».



La gauche unie gagne pourtant les territoires, tels que l’illustrent les 23 communes EELV ou PS, dont les bastions de droite Bordeaux ou Annecy. Ces forces de progrès émergent au travers de projets portant les attentes des Françaises et des Français quant au pouvoir d’achat, à l’emploi, à la citoyenneté, aux valeurs d’épanouissement humain et de développement durable.



Nous devons nous attendre à une fracture brutale entre les classes sociales, surtout si le Gouvernement affiche nettement une tendance à placer l’économie devant l’humain. Alors même que cette crise COVID et le déconfinement appellent à une solidarité nationale responsable et bienveillante".



Michel Dennemont, sénateur de La Réunion : "Je félicite Monsieur Sébastien LECORNU pour sa nomination au ministère des Outre-mers. Nous lui souhaitons de réussir ses missions. Nous sommes certains qu’il saura être à l’écoute de nos élus et de nos collectivités, afin de travailler de manière concertée au développement solidaire et durable de nos territoires.



Je n’oublie pas l’excellent travail et les bonnes relations que nous avons eues avec Madame Annick GIRARDIN et lui souhaite de réussir sa nouvelle mission au ministère de la mer.

Michel Dennemont, sénateur de La Réunion : "Je félicite Monsieur Sébastien LECORNU pour sa nomination au ministère des Outre-mers. Nous lui souhaitons de réussir ses missions. Nous sommes certains qu'il saura être à l'écoute de nos élus et de nos collectivités, afin de travailler de manière concertée au développement solidaire et durable de nos territoires.



Je n'oublie pas l'excellent travail et les bonnes relations que nous avons eues avec Madame Annick GIRARDIN et lui souhaite de réussir sa nouvelle mission au ministère de la mer.

Pour ma part je continuerai à travailler étroitement avec Monsieur LECORNU et Madame GIRARDIN pour défendre les intérêts des populations de nos territoires éloignés et particulièrement de La Réunion".