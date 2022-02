Sébastien Lecornu inaugure le commissariat de Saint-André

Sébastien Lecornu a inauguré le nouveau commissariat de Saint-André en présence de plusieurs élus de l'Est de La Réunion. Il rappelle que le Gouvernement a investi 6 millions d'euros. "Cela montre le sérieux de ce que nous devons faire en matière de sécurité de proximité", explique le ministre des Outre-Mer avant d'ajouter qu'"on ne peut pas demander aux forces de l'ordre de faire plus si les conditions ne sont pas dignes". Il déplore par ailleurs un sous-investissement depuis 30 ans dans le secteur.



Il assure que le gouvernement est à l'écoute des besoins. Sébastien Lecornu souhaite que les policiers et les gendarmes soient mieux reconnus en termes de budget. Il rappelle que depuis le début du quinquennat, on compte 195 policiers et une vingtaine de gendarmes en plus à La Réunion.



Le ministre des Outre-Mer incite chaque département à "trouver les bons chemins" pour trouver les solutions face à la délinquance qui est en baisse de 6% depuis 2019.