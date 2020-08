A la Une ... Sébastien Lecornu fera un détour par Maurice

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, sera à La Réunion du 17 au 20 août. La veille de son arrivée dans l'île, le ministre se rendra à Maurice afin de superviser le dispositif de soutien mis en place depuis La Réunion suite à l’échouement du Wakashio. Par Amandine Dolphin - Publié le Vendredi 14 Août 2020 à 10:35 | Lu 254 fois

Sébastien Lecornu s’entretiendra, le dimanche 16 août avec M. Pravind Kumar Jugnauth, premier ministre mauricien. Une viste organisée à la demande du Président de la République, et en amont de son déplacement sur l’île de la Réunion qui aura lieu du 17 au 20 août. Objectif, superviser le dispositif de soutien mis en place par la France pour aider le gouvernement mauricien à lutter contre la pollution de ses eaux maritimes, à la suite de l’échouement du Wakashio.



Il fera également un point sur le dispositif antipollution mis en place et l’état d’avancement des opérations de pompage avec les équipes françaises mobilisées depuis La Réunion.



Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité