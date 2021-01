A la Une . Sébastien Lecornu et le préfet jugent le comportement des Anges de la Téléréalité scandaleux

L'incroyable bagarre générale qui a eu lieu ce dimanche dans un hôtel de La Réunion et impliquant des vedettes du petit écran ainsi qu'un maire commence à faire du bruit en métropole. L'incident est arrivé jusqu'aux oreilles du ministre des Outre-mer, rien que ça. Sébastien Lecornu demande à la boîte de production des Anges de la Téléréalité de "tirer les conséquences de ce comportement scandaleux". C'est sur sa page Facebook que le ministre s'est exprimé. Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 à 20:51 | Lu 412 fois

La bagarre générale survenue dans l'établissement hôtelier le Creolia ce dimanche prend un virage encore plus démentiel. La présence parmi les personnes impliquées d'un maire de La Réunion offre une caisse de résonance assez spectaculaire à cet incident.



Alors même que l'enquête n'a pas encore déterminé l'enchaînement des faits selon les versions des nombreux protagonistes, et que de nombreux élus ont apporté cet après-midi leur soutien à Joé Bédier, le ministre des Outre-mer accompagne cette indignation générale.



"Les actes de violence commis en marge du tournage Les Anges 10 sont inadmissibles ! Je condamne fermement l’agression du maire de Saint-André, Joé Bédier, et de sa famille. Une enquête a été ouverte pour violences volontaires en réunion par le procureur de Saint-Denis. Avec le Préfet de La Réunion, nous demandons à la société de production de tirer toutes les conséquences de ce comportement scandaleux de membres de l’équipe de tournage", affirme Sébastien Lecornu.