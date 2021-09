Océan Indien Sébastien Lecornu et Jean-Baptiste Djebbari proposent que l’aéroport de Dzaoudzi soit rebaptisé Aéroport Marcel-Henry

Après le décès ce lundi de l'ancien sénateur de Mayotte, Marcel Henry, de nombreux politiques ont salué la mémoire du fondateur du Mouvement populaire mahorais. Parmi eux, deux membres du gouvernement, le ministre des Outre-Mer, Sébastien Lecornu et le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, qui proposent même que l'aéroport international de Dzaoudzi-Pamandzi soit rebaptisé aéroport Marcel-Henry. Par NP - Publié le Mercredi 1 Septembre 2021 à 07:28

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports, proposent que l’aéroport international de Dzaoudzi-Pamandzi à Mayotte soit rebaptisé Aéroport Marcel-Henry, suite à la disparition de l’ancien sénateur.



Sénateur de 1977 à 2004, Marcel Henry était une véritable figure de la vie politique mahoraise, qui s’est engagé pour que Mayotte reste un territoire français.



Sébastien Lecornu : « Le nom de Marcel Henry est fortement lié à l’histoire contemporaine de Mayotte. Marcel Henry a dédié sa vie à son territoire, s’est engagé pour la départementalisation, et s’est attaché à porter la voix des Mahoraises et des Mahorais à Paris au fil de ses différents mandats parlementaires. Il était naturel que nous lui rendions hommage en renommant l’aéroport international en son nom ».



Jean-Baptiste Djebbari : « Le nouveau nom de l’aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi - Marcel Henry incarne l’importance de cette infrastructure pour la connexion du territoire mahorais au reste de la France, je pense bien sûr à l’hexagone mais également à La Réunion, au sein de laquelle Marcel Henry a oeuvré au maintien de Mayotte. J’aurai prochainement l’occasion de faire un point sur le développement de l’aéroport et l’avancement du projet de piste longue annoncé par le Président de la République le 22 octobre 2019. »



Cette décision sera prise en concertation avec les élus du territoire, qui avaient exprimé de longue date leur souhait de baptiser l’aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi du nom de Marcel Henry.