Sébastien Lecornu est arrivé à l’île Maurice

Avant de revenir à La Réunion dimanche soir après son passage éclair de ce matin, Sébastien Lecornu est de passage ce dimanche à l’île Maurice. À la demande du Président de la République, le ministre des Outre-mer doit faire le point sur le dispositif antipollution.



Sébastien s’est rendu sur l’île soeur en compagnie du préfet de La Réunion. Les deux hommes ont pu constater les opérations de pompage auxquels des équipes françaises participent. Le ministre en a profité pour féliciter les Fazsoi.



Une rencontre avec le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth était également prévue avant de se rendre sur les lieux de l’échouage. Le 7 août dernier, ce dernier a demandé l’aide de la France alors que le Wakashio s’était échoué depuis 13 jours. Les autorités mauriciennes ont remercié la France pour sa réactivité et son aide rapide. Le ministre a confirmé l'envoi de trois experts anti-pollution.



Le week-end dernier, des tonnes de matériels sont parties via le Champlain en mer et le CASA pour voie aérienne.