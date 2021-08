Sébastien Lecornu en visite aux Antilles

Du mardi 10 au jeudi 12 août, monsieur Sébastien LECORNU, Ministre des Outre-mer, se rendra en Guadeloupe pour faire un point d’étape sur la situation sanitaire sur notre territoire et accueillir les renforts venus de l’Hexagone.



Le ministre rencontrera les personnels soignants des centres hospitaliers et visitera un centre de vaccination. Il participera également au comité de suivi des élus hebdomadaire aux fins d’analyse de la situation sanitaire actuelle et de la mise en place d’éventuelles mesures supplémentaires pour ralentir la propagation de la Covid-19 en Guadeloupe.





Programme prévisionnel :



Mardi 10 août



19h00–19h45 : visite des services des urgences, de la réanimation et de médecine du CHUG Pool images, rédacteurs accrédités - micro tendu à l’issue



Rdv à 18h45 devant les urgences du CHU à Pointe-à-Pitre



Mercredi 11 août



11h30–12h15 : visite du centre de vaccination Toute presse accréditée - micro tendu à l’issue



Rdv à 11h15 : rue de la mulâtresse Solitude devant le centre de vaccination du Carmel à Basse-Terre.



15h00-17h00 : comité des élus hors presse



17h15-18h00 : conférence de presse salle Schoelcher





Rdv à 17h : préfecture de Guadeloupe salle Schoelcher



18h15-19h15 : visite des services des urgences, de la réanimation et de médecine du CHBT Pool images, rédacteurs accrédités - micro tendu à l’issue



Rdv à 18h45 devant les urgences du CHBT à Basse-Terre



Jeudi 12 août



Départ pour la Martinique