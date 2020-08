Politique Sébastien Lecornu déjeune avec les acteurs économiques pour travailler sur le plan de relance

Le ministre des Outre-mer était attendu au domaine Moca ce mardi midi pour un déjeuner de travail. Il devait s’entretenir avec les acteurs socio-économiques dans le cadre de la cellule de continuité économique et sociale. L’objectif est d’élaborer un plan de relance spécifique pour La Réunion. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 18 Août 2020 à 15:06 | Lu 195 fois

La visite ministérielle de Sébastien Lecornu se poursuit à un rythme soutenu. La première journée a été consacrée à l’éducation et à la crise sanitaire. Après avoir visité un collège et un lycée du Port, le ministre s’est entretenu pendant plus de deux heures avec les maires de l’île au Conseil Départemental hier.



À l’issue de cette réunion, Sébastien Lecornu a annoncé la création d’une réunion hebdomadaire entre les édiles afin de coordonner les actions. Le ministre a également indiqué que les collectivités allaient maintenir leur niveau de recettes fiscales malgré la perte économique due au confinement. L’État va accorder des subventions de fonctionnement pour une somme comprise entre 60 et 100 millions d'euros.



Ce mardi, c’est la question du très attendu Plan de relance économique qui devait être mise sur la table. Un déjeuner de travail était organisé au domaine du Moca à Saint-Denis. Les représentants des chambres consulaires et représentants de syndicats patronaux étaient naturellement conviés à cette réunion pilotée par le ministre, chacun espérant des mesures ou un chèque capable de relancer l’activité économique de l’île mise à mal par le confinement.