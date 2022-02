Politique Sébastien Lecornu décore les sauveteurs du Tresta Star

Sébastien Lecornu a terminé sa deuxième journée dans le département par une remise de médailles au monument aux morts de Saint-Denis. Le ministre des Outre-mer a remis plusieurs décorations, notamment la médaille d’honneur pour acte de courage et de dévouement aux sauveteurs du Tresta Star. Par GD - Publié le Lundi 14 Février 2022 à 18:58

Pour clôturer sa deuxième journée de visite ministérielle, Sébastien Lecornu a donné rendez-vous au monument aux morts de Saint-Denis. C’est sur ce lieu symbolique que le ministre des Outre-mer a récompensé les "mérites distingués".



Jacques Billant, le préfet de La Réunion, se voit remettre l’insigne de commandeur de l’Ordre national du Mérite. Il amène avec lui dans le second ordre national plusieurs policiers qui se sont distingués au cours de l’année.



Le moment fort de cette cérémonie est la remise de la médaille d’honneur pour acte de courage aux sauveteurs du Tresta Star. Cette opération de secours du navire mauricien durant le passage du cyclone Batsirai a confirmé l’incroyable dévouement des sauveteurs du SDIS, de la Gendarmerie et de la Police nationale. Une récompense inévitable pour ceux qui ont su éviter le pire.



