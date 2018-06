A la Une .. Sébastien Lecornu à la découverte du "village solaire" de Marla

un système de batterie, l' autonomie énergétique atteint les cinq jours minimum, même en temps de cyclone.



"C'est un programme qui va concerner près de 300 familles, pour un montant de 20 millions d'euros. A la Nouvelle, il y a déjà une expérimentation avec quatre équipements bénéficiant d'une installation de stockage à hydrogène", indique Maurice Gironcel, le président du Sidélec, assurant : "D'ici 2020 (2021 au plus tard) tous les habitants seront équipés". De quoi faire du cirque un véritable village solaire. De son côté, EDF "reprend l'exploitation, assure la maintenance, l'exploitation, mais accompagne aussi les clients sur la maîtrise d'énergie", complète Olivier Duhagon, le directeur régional.



C'est en effet un véritable contrat qui est passé avec les habitants, dans une démarche dite de "sobriété et d'efficacité énergétique", pour éviter une surconsommation. "On souhaite mettre en place un programme annexe où on aide les familles à acquérir des appareils électroménagers très performants ou alternatifs pour réduire les besoins en électricité", précise d'ailleurs Nicolas Verdier, chargée de mission au SIDELEC.



L'accès au service public de la fourniture d'électricité



Des installations qui permettent enfin aux Mafatais d'accéder au service public de la la fourniture d'électricité, comme en bénéficient depuis de longues années les autres habitants de l'île. "C'est meilleur ! Avant, c'est moi qui m'en occupais moi-même", confie à ce sujet Luc Benoît, Mafatais de longue date. Un sentiment de soulagement partagé par Vincent Hoareau, le gérant du gîte Mafate à Pat, visité ce jeudi par le secrétaire d'Etat. "Avant le SIDELEC, j'avais fait poser des panneaux par une entreprise, ce qui m’avait coûté très cher. Ce programme est bien pour nous, on n’a plus à s’occuper de l’entretien. Il y a moins de frais, et on peut stocker plus de choses. Maintenant on paie un abonnement". Comme tout le monde, donc.



"L'innovation est géniale ; maintenant, il faut faire atterrir le modèle d'un point de vue économique", réagit le secrétaire d'Etat après avoir goûté au traditionnel "risofé saucisses" proposé par le gîte. "Pourquoi pas à l'avenir travailler sur de la petite méthanisation, qui permettrait de développer du gaz, notamment pour le boulanger", ajoute-t-il avant de reprendre précipitamment l'hélicoptère, en avance sur son programme, en raison des conditions météorologiques dégradées. Un départ in extremis dont n'auront pas pu profiter les journalistes et les équipes d'EDF, qui auront dû se résoudre à passer la nuit à Marla. Un mal pour un bien ! C’est avec fierté que les équipes d’EDF et du Sidélec ont présenté hier à Sébastien Lecornu, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la transition énergétique et solidaire, le système photovoltaïque mis en place à Marla . Sur l'Ilet, une dizaine de familles et gîtes bénéficient d'installations individuelles. Grâce à"C'est un programme qui va concerner près de 300 familles, pour un montant de 20 millions d'euros. A la Nouvelle, il y a déjà une expérimentation avec quatre équipements bénéficiant d'une installation de stockage à hydrogène", indique Maurice Gironcel, le président du Sidélec, assurant : "D'ici 2020 (2021 au plus tard) tous les habitants seront équipés". De quoi faire du cirque un véritable village solaire. De son côté, EDF "reprend l'exploitation, assure la maintenance, l'exploitation, mais accompagne aussi les clients sur la maîtrise d'énergie", complète Olivier Duhagon, le directeur régional.C'est en effet un véritable contrat qui est passé avec les habitants, dans une démarche dite de "sobriété et d'efficacité énergétique", pour éviter une surconsommation. "On souhaite mettre en place un programme annexe où on aide les familles à acquérir des appareils électroménagers très performants ou alternatifs pour réduire les besoins en électricité", précise d'ailleurs Nicolas Verdier, chargée de mission au SIDELEC.Des installations qui permettent enfin aux Mafatais d'accéder au service public de la la fourniture d'électricité, comme en bénéficient depuis de longues années les autres habitants de l'île. "C'est meilleur ! Avant, c'est moi qui m'en occupais moi-même", confie à ce sujet Luc Benoît, Mafatais de longue date. Un sentiment de soulagement partagé par Vincent Hoareau, le gérant du gîte Mafate à Pat, visité ce jeudi par le secrétaire d'Etat. "Avant le SIDELEC, j'avais fait poser des panneaux par une entreprise, ce qui m’avait coûté très cher. Ce programme est bien pour nous, on n’a plus à s’occuper de l’entretien. Il y a moins de frais, et on peut stocker plus de choses. Maintenant on paie un abonnement". Comme tout le monde, donc."L'innovation est géniale ; maintenant, il faut faire atterrir le modèle d'un point de vue économique", réagit le secrétaire d'Etat après avoir goûté au traditionnel "risofé saucisses" proposé par le gîte. "Pourquoi pas à l'avenir travailler sur de la petite méthanisation, qui permettrait de développer du gaz, notamment pour le boulanger", ajoute-t-il avant de reprendre précipitamment l'hélicoptère, en avance sur son programme, en raison des conditions météorologiques dégradées. Un départ in extremis dont n'auront pas pu profiter les journalistes et les équipes d'EDF, qui auront dû se résoudre à passer la nuit à Marla. Un mal pour un bien !

Marine Abat - marine.abat@zinfos974.com Lu 678 fois





Dans la même rubrique : < > L'assassin présumé de Vanina refuse d'être présenté à un juge Cyrille Melchior pose ses conditions à l'Etat avant d'ouvrir le portefeuille