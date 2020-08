A la Une . Sébastien Lecornu : "La Réunion doit avoir sa propre autonomie alimentaire d'ici 2030"

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, est allé à la rencontre des agriculteurs ce jeudi et a rappelé l'importance d'une autonomie alimentaire à La Réunion. Par Samuel Irlepenne sur place - Publié le Jeudi 20 Août 2020 à 17:21 | Lu 247 fois

Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a échangé avec les acteurs du monde agricole à Bras-Canot, Saint-Benoît, ce jeudi. C’est à la plantation de Mélissa qu’il s’est rendu, un choix pas anodin ; cette structure est connue pour récolter régulièrement des médailles lors de différents concours agricoles.



"Je ne suis pas venu que pour faire des annonces, il faut faire les choses concrètement. Et pour s’assurer qu’elle soient faites concrètement il faut prendre le temps du travail avec les différents acteurs. Il y a actuellement des secteurs en crise et d’autres qui connaissent des transformations comme l’agriculture (...) Pour nous il était important de faire un point d’étape sur les outils comme le POSEI (programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité, ndlr) ou les différentes enveloppes qui existent pour la transformation du modèle agricole", a-t-il tenté de convaincre les agriculteurs et représentants syndicaux.



Sébastien Lecornu a insisté sur la nécessaire transformation du modèle agricole réunionnais, qui "doit parvenir d’ici à l’horizon 2030 à sa propre autonomie alimentaire".