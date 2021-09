A la Une . Sébastien Guyon : "La suppression de la régie La Créole n'a jamais été envisagée"

Le président de la régie des eaux La Créole, régie communale de Saint-Paul créée par Huguette Bello en 2008 et devenue régie intercommunale au 1er janvier 2020, s'exprime à l'issue d'une journée de négociations avec les salariés grévistes. Malgré une attaque en règle lundi dernier contre le directeur Patrick Pellegrini et Gidsèle Carlier, personnalité qualifiée membre du conseil d'administration, la présidence de La Créole assure aux salariés que les autres points évoqués dans l'audit ne seront pas remis en cause. Le communiqué du président Sébastien Guyon : Par LG - Publié le Samedi 4 Septembre 2021 à 06:16





Cette rencontre fut rapidement écourtée par la délégation syndicale. En début d’après-midi, un courriel a été envoyé à la délégation syndicale par le Président de la Créole afin de proposer une nouvelle rencontre et rappeler plusieurs engagements qui garantissent le dialogue social et apportent des réponses fortes aux revendications.



Il a alors été confirmé les points suivants :



1) L'avenir de La Créole n'est pas menacé. La suppression de la régie n'a jamais été envisagée. La régie va continuer d'exister.



2) La pérennité des contrats de travail des salariés n'est pas menacée. Aucun plan de licenciements ne sera mis en œuvre. Il n'y a, par ailleurs, aucune remise en cause du principe du dispositif d'astreinte, du principe des heures supplémentaires, du principe du remisage des véhicules de service et de fonction, du principe de la prime d'intéressement.



Ainsi, tous les éléments nécessaires à l’ouverture d’un dialogue social constructif sont réunis.



Par courriel adressé à 22h00, la Délégation syndicale a accepté une nouvelle rencontre demain matin, samedi 4 septembre.



L’objectif étant de trouver ensemble une solution rapide pour une sortie de crise.



De nombreuses familles subissent des perturbations dans l’accès à l’eau potable de plus en plus pénalisantes pour leur vie quotidienne.



L’ensemble des acteurs de cette négociation doivent se montrer raisonnables et retrouver au plus vite la table des négociations.



Sébastien Guyon – Président de la Créole





