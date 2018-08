La grande Une Seattle: Un homme se suicide, il décolle à bord d'un avion vide et s'écrase

Un homme, de la compagnie aérienne Alaska Airlines, s’est suicidé ce vendredi soir à Seattle, en prenant les commandes d'un avion vide.



Alors que le décollage était non autorisé, il s'est tout de même envolé avant de s'écraser peu de temps après avoir quitté la piste de l'aéroport de Seattle-Tacoma. "L'avion s'est écrasé dans le Puget Sound, le bras de mer qui longe la ville de Seattle", souligne nt nos confrères de BFMTV.



Le mécanicien de la compagnie aérienne est décédé. "Ce n'est pas un incident terroriste. L'information est confirmée. Il s'agit du suicide d'un homme seul. Nous savons de qui il s'agit. Personne d'autre n'est impliqué", ont souligné sur Twitter les services de police du comté de Pierce, sans donner de précisions sur l'auteur et les circonstances du vol de l'avion. Charline Bakowski Lu 8628 fois





