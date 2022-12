Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Séance plénière du CCEJ ce samedi 10 décembre Afin de valider les orientations et le plan d’action 2023 que les enfants du CCEJ (Conseil Communal des Enfants et des Jeunes) ont construit en sous groupe, une séance plénière s’est déroulée ce samedi 10 décembre à l’Hôtel de Ville de Saint-Paul.



Pour rappel, le Conseil Communal des Enfants et des Jeunes dispose d’un pouvoir de propositions qu’il soumet ensuite au Conseil Municipal qui valide les orientation et autorise la mise en place des actions. C’est en présence des élu(e)s Kevin DAIN, délégué à la jeunesse et chargé du suivi du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes et de Nila RADAKICHENIN, élue en charge des affaires scolaires que les orientations et le plan d’action 2023 a été validé et passera en délibération du Conseil Municipal le 15 décembre prochain.

La mandature actuelle du CCEJ a pris ses fonctions au mois de février 2022, suite aux élections qui se sont déroulées en décembre 2021. Le CCEJ est composée de 44 enfants scolarisés en CM1 ou CM2, à la date des élections, dans les écoles primaires et élémentaires du territoire. Un enfant est élu par école, exception faite des écoles de Mafate. Les jeunes élus se sont depuis investis au sein de trois commissions qui se réunissent régulièrement pour travailler sur leur projet global et les actions associées : Commission « Épanouissement et Bien-Être »

Commission « Entraide et Solidarité »

Commission « Protection de la planète bleue » En 2023, voici les principales orientations qu’ils souhaitent mettre en oeuvre dans chacune des trois commissions : Commission « Protection de la planète bleue » : Lutter contre la pollution et les déchets, reconnecter les enfants avec le réel et la terre, pour mieux comprendre et respecter la nature. L’idée du “jardin potager” a été retenu.

: Lutter contre la pollution et les déchets, reconnecter les enfants avec le réel et la terre, pour mieux comprendre et respecter la nature. L’idée du “jardin potager” a été retenu. Commission « Entraide et Solidarité » : Solidarité envers les sans domicile fixe avec une ou plusieurs journées de solidarité dédiées aux sans-abris du territoire, la préservation du lien intergénérationnel grâce à des ateliers, visites dans les institutions spécialisées.

Solidarité envers les sans domicile fixe avec une ou plusieurs journées de solidarité dédiées aux sans-abris du territoire, la préservation du lien intergénérationnel grâce à des ateliers, visites dans les institutions spécialisées. Commission « Protection de la planète bleue » : développement de lieux d’échanges et de loisirs adaptés à tous, poursuite de l’installation d’un banc de l’amitié avec la Police Municipale dans les écoles du territoire pour lutter contre le harcèlement scolaire. Les enfants seront pleinement acteurs de cette phase opérationnelle. Ils s’inscriront dans une démarche de projet pour la conduite des actions principales retenues, qu’ils structureront dans leur intégralité, jusqu’à la réalisation effective de l’action. Les actions portées par les jeunes élus seront mises en œuvre au cours de l’année 2023. Les marmailles pourront également intervenir sur d’autres dossiers, en fonction de l’actualité et des projets que la collectivité fera émerger d’ici à la fin de leur mandat.

