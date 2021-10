Séance de cinéma pour nos "gramounes" en ce début de Semaine Bleue à Saint-Paul

Le lundi 04 octobre marque le début des animations de la Semaine Bleue à Saint-Paul et on peut dire que ça démarre sur des chapeaux de roue avec une séance de cinéma dédiée aux séniors du territoire communal. Au total, ce sont trois salles qui leur ont été réservées au Ciné Cambaie pour la projection du film « Un tour chez ma fille ». Le maire, Emmanuel SÉRAPHIN a introduit la séance par un mot de bienvenue tout en rappelant l’objectif de la municipalité de toujours accompagner au mieux nos « gramounes » dans leur quotidien. Roxane PAUSÉ-DAMOUR, conseillère municipale et la députée Karine LEBON, ont également assisté à cette première animation. Rendez-vous tout le long de la semaine et même jusqu’au 13 octobre prochain, pour continuer à suivre le programme, riche en découvertes, de la Semaine Bleue à Saint-Paul.