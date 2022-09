Séance de chant prénatal pour les futures mamans et les futurs papas

Marion, chanteuse, musicienne, compositrice interprète et animatrice de séances chant prénatal, vous fait découvrir une méthode douce, non médicinale et accessible à tous les stade de la grossesse qui permet d’améliorer le bien-être physique, mental et émotionnel. Prendre un temps pour soi et son bébé, mieux vivre sa grossesse, y intégrer les notions de bien-être et bien-naître, apprendre à écouter ses sensations (enrober la douleur), son corps (posture), à utiliser sa voix (respiration). Ressentir les vibrations et résonnances du son (massage vibrant pour soi et bébé quand maman chante) Kosa nou chante ? Voyelles, mantras, vocalises, chansons, berceuses, kaloubadia, l’important n’est pas de bien chanter, mais de se faire du bien avec son propre son. Bébé entendra la voix chantée de son parent dans le ventre, lors de la naissance selon votre souhait, puis après la naissance comme un souvenir rassurant de la période fœtale. Séance gratuite. Nombre de places limité.



Séance du 29 septembre de 9h à 11h à la Maison Célestin au Bernica, Saint-Gilles-les-hauts. Inscriptions : 0693866875