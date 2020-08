Séance d’initiation à l’athlétisme à l’Étang Saint-Paul

Pendant toute une matinée, les jeunes du quartier se sont adonnés aux activités de course, de lancer de poids et de saut en hauteur, encadrés par Sylvain et Samantha et sous le regard expert des intervenants de la Ligue Régionale d’Athlétisme.Les élus, Karine Lebon, conseillère municipale déléguée à la petite enfance et aux droits des Femmes et Perceval Gaillard, 13ème adjoint délégué à la Politique de la Ville, ont pu constater l’enthousiasme des filles et des garçons sur le parvis comme sur le terrain.C’est le sourire aux lèvres et pleins d’énergie que ces jeunes ont profité des vacances à Saint-Paul.