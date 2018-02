Séance Plénière : présentation des orientations budgétaires 2018

une relative au contrôle des prix des fruits et légumes importés suite aux catastrophes naturelles ;

une relative à la politique de gestion des eaux pluviales et d’endiguement des ravines ;

une relative à la restauration de l’Allocation Logement Accession pour les Outremers ;

pour la mise en place d’un plan d’adaptation aux effets des changements climatiques pour La Réunion.

- Ont été votées, à l’unanimité, en procédure d’urgence, des aides exceptionnelles pour soutenir les agriculteurs sinistrés, à la suite de la tempête tropicale Berguitta.

- A été dévoilé dans l'Hémicycle le portrait de Nassimah Dindar, aujourd'hui Sénatrice et conseillère départementale, qui a présidé la Collectivité pendant 13 ans.



Un hommage lui a été rendu par le Président et l'ensemble des élus et un film retraçant les principales actions menées sous sa présidence, a été diffusé .

Au cours de cette séance présidée par le Président Cyrille Melchior :- Ont été lues et adoptées dans le cadre d’une procédure d’urgence, quatre motions :- Ont été présentées et discutées, les orientations budgétaires 2018 traduisant la volonté de la Collectivité de maintenir le cap fixé par les priorités de la mandature : l’épanouissement humain, le développement territorial et l’intelligence institutionnelle.Synthèse des Orientations Budgétaires 2018 du Département :- Un nouveau contexte de contrat Etat-Département pleinement conforme à nos principes de gestion- Une maîtrise dans la durée de nos charges de fonctionnement- Un investissement amplifié au service d’une plus grande solidarité territoriale- Ont été constituées les 6 commissions spécialisées comprenant chacune 10 élus et ont été désignés les élus dans les organismes extérieurs