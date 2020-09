Séance Plénière du 9 septembre 2020 : Un Plan de Transition Ecologique et Solidaire voté !

Plan de Transition Ecologique et Solidaire

Plan de revalorisation du matériel informatique obsolète

Hommage à Tiloun

Réduire sa consommation électrique et surtout produire sa propre énergie, c’est l’ambition du Conseil Départemental de La Réunion pour les années à venir. Une étape importante dans la mise en place d’un modèle économique et social tourné vers le développement durable pour répondre aux grands enjeux environnementaux du changement climatique.Le Plan de Transition Ecologique et Solidaire présenté et voté lors de la Séance Plénière de la Collectivité a été conçu pour atteindre cet objectif. La signature d’une convention avec EDF a symbolisé ce cap que souhaite prendre l’institution. Le Département équipera tous ses sites en panneaux photovoltaïques pour atteindre l’autosuffisance énergétique. L’énergie hydroélectrique sera également valorisée. En savoir + sur cette signature de convention (ouverture dans une autre page)Parallèlement pour que l’oxygène libère notre île et la planète, un plan de reboisement d’un million de plantes d’ici 2024 est déjà sur les rails à travers entre autres l’opération Bwa de Kartié.3 pépinières devraient également voir le jour pour produire des semences et des plants. Une manière de sensibiliser les Réunionnais et les plus jeunes à l’importance de notre biodiversité. Ces derniers seront associés à travers des ateliers participatifs. Les collégiens interviennent déjà sur le sujet au sein de leurs établissements scolaires.Autre volet porté par la Collectivité et ce depuis plusieurs années, un plan de revalorisation du matériel informatique désigné comme obsolète. Ces matériaux sont réparés et distribués entre autres aux collèges. Ainsi, 900 unités centrales leur ont été attribuées entre 2018-2019.Une séance plénière qui a été l’occasion de rendre un hommage à Tiloun, le poète chanteur, grand défenseur de la langue créole et du maloya, décédé le 5 juillet dernier. Engagé dans la défense de la culture réunionnaise Tiloun œuvrait aussi dans le social. Médiateur socio-culturel il a accompagné de nombreux jeunes en rupture. Jean-Michel Ramoune dit Tiloun laisse un héritage culturel précieux aux jeunes générations.