Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Séance Plénière du 22 mars 2023 : Mettre les jeunes au cœur du projet de mandature

La première séance plénière de l’année 2023 s’est déroulée ce mercredi 22 mars dans l’Hémicycle du Palais de la Source. Une séance qui a permis d’aborder plusieurs dossiers et de poursuivre la déclinaison du plan de mandature notamment en direction de la jeunesse, du sport et des aides sociales à l’enfance. L’occasion également de rappeler que la bien nommée « Ile de La Réunion » vient de fêter ses 230 ans.

Visionnez la vidéo :





« Madame La Réunion a 230 ans », c’est le titre de la conférence donnée ce mercredi 22 mars à la Bibliothèque Départementale par le géographe Mario Serviable. C’est également ce même historien qui, le même jour, venait dans l’Hémicycle pour expliquer à l’assemblée des conseillers départementaux l’importance du 19 mars 1793 : date à laquelle l’Ile Bourbon est devenue l’Ile de La Réunion. Un rappel historique nécessaire à travers une vidéo projetée et les explications nourries de Mario Serviable. A cette occasion, les élus ont pu découvrir trois documents originaux sortis exceptionnellement des magasins des Archives Départementales…

Des faits historiques mais surtout une projection sur l’année 2023 pour continuer à bâtir le plan de mandature. « Plusieurs chantiers majeurs de notre plan de mandature seront concrétisés cette année. D’abord, celui de l’aide sociale à l’enfance. Je veux tout d’abord saluer l’engagement de ces 842 assistants familiaux du Département qui accueillent 2 060 enfants et jeunes de 0 à 21 ans. Avec l’aide d’un consultant, le Département s’engage sur des projets de revalorisation des différentes indemnités : indemnité d’entretien, allocation d’habillement, l’argent de poche et l’allocation rentrée scolaire », a précisé le Président du Département, Cyrille Melchior. Une revalorisation financière qui s’accompagne d’une revalorisation humaine puisque le statut du travailleur social sera garanti avec une déclinaison d’un plan de carrière et d’action.

La jeunesse L’autre sujet d’importance abordé lors de cette séance concerne la jeunesse. Un dossier qui figure au cœur du projet de la majorité départementale avec un plan d’actions 2023-2024 en faveur de la réussite de nos jeunes. « Ce plan d’actions de 11 millions d’euros est bâti autour de 3 trois axes : le premier vise à accompagner le futur citoyen ; le second facilite l’accès des jeunes aux droits et le troisième, porte sur l’accompagnement des jeunes vers l’insertion », a expliqué le Président du Département. À cet effet, quatre rencontres seront organisées avec la jeunesse réunionnaise dans les quatre microrégions afin de les écouter et de co-construire la nouvelle politique départementale de la jeunesse réunionnaise.

Soutenir le sport de haut niveau Les élus du Département ont rappelé leur attachement aux sportifs réunionnais à la veille de deux rendez-vous majeurs que sont les Jeux des Iles de l’Océan Indien et les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris. Dans cette optique, un rapport a été voté pour faire évoluer la réglementation départementale en faveur du sport et des sportifs de haut niveau.

En 2022, 498 sportifs ont bénéficié d’une aide directe de la Collectivité à travers des bourses, des billets primes, ou encore des aides aux 12-18 ans. Parmi les nouvelles aides accordées aux sportifs ayant le statut d’amateur, les nouveaux plafonds varient de 30 000 à 50 000 euros par an. Pour les sportifs (amateurs et professionnels) concernés par les Jeux Olympiques, le dispositif de prime (1 200 euros pour les sportifs qualifiés ou sélectionnés) est maintenu et s’accompagne d’une aide forfaitaire de 6 000 euros au cours de l’année qui précède les Jeux. Il s’agit d’un nouveau règlement prévoyant l’octroi d’une aide d’un montant de 3000 euros par an pendant deux ans au maximum pour les sportifs ayant un statut professionnel.

Le financement des pôles de haut niveau a concerné en 2023, 15 structures préparant les jeunes talents à l’excellence sportive. Par ailleurs, le Département continue de soutenir les clubs, ligues et comités sportifs. L’idée pour le Conseil Départemental est donc de conforter le positionnement de La Réunion comme terre d'excellence sportive, de soutenir les actions de promotion du haut niveau réunionnais et de contribuer à la préparation des athlètes locaux de haut niveau.

Remise de la médaille départementale du Mérite Cette séance plénière fut aussi l’occasion de remettre à René Robert, professeur de géographie, la médaille départementale du Mérite. Lors de cet hommage, les collégiens du Conseil Départemental des Jeunes ont interprété un titre de Davy Sicard « Les abeilles endormies » qui rend hommage à l’engagement de René Robert dans la protection de la nature réunionnaise. René Robert a consacré sa vie à cette noble cause qui est celle de l’Homme et de la Nature. Par son regard et son grand savoir, il a offert à La Réunion une vision, celle d’un développement durable du territoire, et celle d’un attachement viscéral au patrimoine local et à la terre de notre île. « C’est la reconnaissance de votre parcours, mais surtout de l’homme que vous êtes, modeste, passionné et déterminé, un homme qui a toujours érigé en règle de vie et de conduite le partage et la transmission, que ce soit avec vos élèves ou vos compagnons de route tels que Thérésien Cadet, autre grand témoin et passeur également de mémoire et d’histoire. Cher René Robert, merci pour ce que vous faites, pour qui vous êtes, et pour tout ce que vous donnez pour préserver l’humanité réunionnaise et préparer le meilleur des avenirs pour nos générations futures », a déclaré Cyrille Melchior lors de cette remise de médaille.

Prix du Mérite : René ROBERT Visionnez la vidéo :





Projet Alimentaire Territorial (PAT) : Le Département lauréat national Le Département a été récompensé pour son engagement à travers le Projet Alimentaire Territorial lors du dernier Salon International de l’Agriculture. Ce diplôme valide l’implication de la Collectivité dans la volonté de s’inscrire dans un projet alimentaire territorial qui a pour objectif de relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans les territoires en soutenant l’installation des agriculteurs dans les circuits courts ou les produits locaux dans les cantines. C’est sur le stand du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire que le ministre Marc Fesneau a présidé cette cérémonie de récompenses sous l’égide du Programme National pour l’Alimentation.

« Sa ki fé ansamn pou manz péï » : c’est sur ce programme porté par le Département et la Direction de l’agriculture que la Collectivité obtient cette récompense qui s’inscrit dans le Projet Alimentaire Territorial (PAT). C’est le Ministre en personne qui l’a remise au 1er Vice-président du Département en charge de l’agriculture Serge Hoareau. La Collectivité a répondu à un appel à projet s’inscrivant également dans AgriPéi. On compte 10 PAT sur le territoire de La Réunion. « L’objectif est de fédérer les autres PAT de l’île pour pouvoir travailler ensemble et avoir une vision partagée sur la question de la souveraineté alimentaire pour La Réunion. Nous allons développer des actions dans le domaine de l’agriculture et l’éducation. Nous souhaitons développer des actions alimentaires accessibles à tous », précise Serge Hoareau. Plusieurs actions seront mises en place sur les thèmes de la justice sociale, l’environnement, l’éducation alimentaire ou encore la mise en valeur du patrimoine alimentaire. Cette labélisation PAT remise ce jour, permet au Conseil Départemental de bénéficier d’un financement de 100 000 euros sur 3 ans pour l’animation de son Programme Alimentaire Territorial.







Dans la même rubrique : < > La Ville de Saint-Paul célèbre les forêts ! Le SIDELEC Réunion accueille une délégation parlementaire