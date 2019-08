<<< RETOUR La Réunion Positive

Se former au numérique Le numérique pour tous c’est aussi former les jeunes réunionnais aux métiers du numérique. Depuis 2015, la Région renforce ses dispositifs afin de permettre aux réunionnais de se former dans les meilleures conditions, d’élever leur niveau de qualification et répondre ainsi aux besoins en compétences des entreprises réunionnaises, nationales ou internationales. En intervenant sur les conditions de réussite, la collectivité fait de l’insertion sociale et professionnelle l’une des ses priorités.

L’ILOI L’Institut de l’image de l’océan Indien propose un cursus complet jusqu’au master dans quatre filières : cinéma d’animation 2D et 3D ; jeu vidéo, web / création digitale ; audiovisuel et cinéma.



L’établissement a la particularité d’offrir une double validation, à la fois universitaire et professionnelle, grâce à un vaste réseau de professionnels et aux partenariats avec l’universitéParis 8 et l’université Aix-Marseille (via son école de journalisme et de communication).



L’ILOI propose également des modules de formation continue à la carte ainsi que des titres professionnels dans les différents métiers de l’image.



➜ PLUS D’INFOS SUR www.iloi.fr

ÉCOLE SUPÉRIEURE RÉGIONALE DU NUMÉRIQUE Face aux besoins clairement identifiés des entreprises réunionnaises, la Région Réunion et laCCI Réunion ont créé un campus dédié au numérique et au développement de ces formations numériques jusqu’à Bac +5. L’ESRN est actuellement basée à Saint-André1. Elle propose les cursus suivants :



➜ Master Manager de Système d’Information et d’Infrastructure, spécialisation Infrastructure ou système d’information (Bac+5) ;

➜ Concepteur de systèmes d’Information (Bac+3) ;

➜ Chef de Projet en marketing internet et conception de site (Bac+3) ;

➜ Webmaster2 – DISII Développeur intégrateur de solutions internet (Bac+2) ;

➜ Chargé d’Exploitation Réseaux Télécoms (Bac+2 – cours dispensés à Saint-Benoît)



➜ PLUS D’INFOS SUR www.esrn.re



EPITECH Depuis presque 20 ans, Epitech forme 5 400 étudiants chaque année dans 12 grandes villes métropolitaines. Forte d’un accord-cadre avec la Région Réunion, l’école de l’innovation et de l’expertise informatique s’est installée depuis septembre 2017 à Saint-André. Avec un cursus en 5 ans après le bac, Epitech forme les experts en informatique avec un focus important sur l’innovation et l’ouverture d’esprit. En effet, la 4ème année se fait en mobilité à l’étranger dans l’une des 80 universités partenaires.



➜ PLUS D’INFOS AU 0693 13 89 48



DIRECTION LE SUD POUR L’ESIROI Avec la réalisation du campus santé de l’Université de la Réunion, dans le Sud de l’île, la Région poursuit la démocratisation de l’accès aux études supérieures et tend à offrir toutes les chances de réussite aux étudiants sur le territoire réunionnais.



L’opération Campus Santé se compose d’un projet de regroupement et d’extension qui doit permettre notamment :



➜ le rayonnement de l’ESIROI à l’échelle régionale et nationale en tant que grande école d’ingénieurs,

➜ d’optimiser et de partager les moyens avec les autres formations de l’IUT,

➜ de répondre à la demande croissante de nouvelles candidatures et aux attentes des milieux socioprofessionnels…



La livraison de ce nouveau site mutualisé est prévue courant 2020. À terme, il accueillera 1 500 étudiants de l’IUT de Saint-Pierre et de l’ESIROI. Les quelques 3 500 m² accueilleront un bâtiment bioclimatique, à l’instar des campus du Moufia et du Tampon : production d’énergie à partir des panneaux photovoltaïques, végétalisation des îlots de chaleur et ventilation naturelle. À travers le Passeport de la Réussite, la Région Réunion renforce son soutien au secteur de l’éducation et de la formation afin de répondre aux besoins des entreprises réunionnaises, nationales ou internationales. L’insertion sociale et professionnelle durable des jeunes représente une priorité pour la collectivité qui a investi plus de 3 M€ dans la réalisation du Campus Santé.



ZOOM sur :

L’ESIROI



L’École Supérieure d’Ingénieurs Réunion océan Indien est une composante de l’Université de La Réunion créée en 2009. Elle propose un Cycle Préparatoire Intégré ainsi que trois spécialités en cycle ingénieur : Agroalimentaire, Bâtiment et énergie, Informatique et télécommunications. Première école d’ingénieurs de l’océan Indien, l’ESIROI propose un cursus de 5 ans, incluant 12 mois de stage en entreprise, dont 4 à réaliser en mobilité.



CONTACT

➜ ESIROI

> Nord : 0262 48 33 44

> Sud : 0262 57 91 60

> http://esiroi.univ-reunion.fr/

