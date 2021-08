Courrier des lecteurs "Se faire vacciner est un acte d'amour" (le pape François)

Par Radjah Véloupoulé. - Publié le Jeudi 19 Août 2021 à 06:50

Voici les paroles du Pape François, qui, au-delà de ses fonctions de suprême autorité chrétienne, a déclaré sa conviction pour le monde entier. Chaque humain, quelque soit sa croyance, ou non croyance religieuse, ne peut rester insensible à la déclaration d'une personne qui n'a pas hésité à avouer son opinion, et ce, sachant bien qu'il se mettrait à dos un certain nombre de antivax,peut-être même au sein de sa propre sphère d'influence. Un exemple à suivre et à comprendre.

Pour ma part, homme, citoyen, fils, frère, père, enseignant, croyant, je n'hésite pas à dire :"Vous êtes une personne responsable et libre, vaccinez vous !".Le bien de tous est au-delà de votre peur et de votre ignorance.





