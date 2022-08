"Se changer, changer le monde" : Christophe André, Jon Kabat-Zinn, Pierre Rabhi, Mathieu Ricard

Ainsi, Christophe André, psychologue, Jon Kabat-Zinn, professeur de médecine, Pierre Rabhi, agriculteur écologique, et Mathieu Ricard, moine bouddhiste, expliquent que le vrai changement pour sortir de la crise mondiale actuelle, consiste à adopter dans sa vie quotidienne, les solutions qui sont exposées, pour améliorer l'état de notre planète.



Que ce soit par l'adoption de la méditation, de la prise de conscience éveillée, de la culture et de la consommation raisonnée en matière d'alimentation, de la nécessaire interdépendance entre la nature et l'humanité, nous sommes conviés à une réforme de notre être au monde, car "le changement global ne pourra venir que par le changement humain. Si l'être humain ne change pas, rien d'autre ne pourra changer". (Pierre Rabhi, p. 127)