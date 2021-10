A la Une .. Scory Kovitch et Pix'L préparent un braquage

Le titre "Hold Up" va être diffusé sur les plateformes de streaming la semaine prochaine. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 à 15:39

Le compositeur et producteur Scory Kovitch prépare un nouveau projet pour le mois de novembre. Il nous propose un avant-goût : une collaboration avec Pix'L sur le très énergique Requiem Riddim. Une mélodie sur laquelle Admiral T a déjà posé sa voix. Le titre "Hold Up" sera diffusé sur les plateformes de streaming la semaine prochaine.



Le clip a été réalisé par Audran Sarzier et la chorégraphe mondialement connue Laure Courtellemont, basée à Los Angeles qui a déjà travaillé avec Ne-Yo, Ciara ou encore Farruko.



"Hold Up" sera une collaboration inédite entre Pix'L et Scory Kovitch. Le titre va teaser le projet musical du producteur qui sera dévoilé mi-novembre.



