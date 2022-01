Courrier des lecteurs Scolarisation des enfants handicapés selon Eric Zemmour

Par Alain Nivet - Publié le Mardi 18 Janvier 2022 à 10:44

n préambule, je me présente : ex-Directeur d'un groupe scolaire de trois écoles (500 élèves) et ancien président d'associations de parents d'élèves dans le public, comme dans le privé, à tous les niveaux. La dernière déclaration d'EZ concernant la scolarisation d'enfants handicapés dans des structures spécialisées, a bousculé le landernau, et ses bien pensants. Ces mêmes bien pensants qui n'ont PAS d'enfants handicapés, donc qui ne sont pas concernés ! Il faut bien savoir qu'il y a diverses graduations dans le handicap qui vont de 1 à 100, et que, selon le handicap, on ne traite pas l'élève de la même façon. Lorsque j'exerçais la fonction de Directeur, j'ai été confronté à cette interrogation : qui mettre à côté de ces enfants ? Les AVS, maintenant AESH sont des gens bien formés, et admirables dans l'exercice de leurs fonctions. Encore faut-il qu'il y en ait de disponibles au regard de la demande croissante .Car les besoins sont là ! Autre problème, à un moment où l'on parle de harcèlement à l'école, on oublie de dire que les premiers harcelés sont les enfants qui présentent quelques troubles. Ce que demande Eric Zemmour, c'est la fin de l'inclusion classique, et l'instauration d'établissements spécialisés afin que des enfants présentant certains troubles se retrouvent dans un milieu rassurant et adapté à leur pathologie. Eric Zemmour évoque aussi des passerelles dans le cursus scolaire des enfants afin que ceux-ci intègrent un temps, le cycle dit "normal". Rien d'irréalisable dans les propositions d'EZ, à en lire les très nombreux courriers de remerciement dans Facebook de parents d'enfants handicapés.