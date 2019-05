Sclérose en plaque : Le CHU propose un programme d'éducation thérapeutique

Le programme initié par le Dr Gwénaëlle Runavot, regroupe des patients en ateliers thématiques. Une dizaine de patients volontaires participent déjà à ce tout nouveau programme unique sur l’île.



Mieux vivre avec la SEP



L’éducation thérapeutique a, depuis de nombreuses années, fait ses preuves dans l'autonomisation du patient pour le rendre acteur de sa pathologie : c’est dans cette optique que ce programme voit le jour en proposant des ateliers sur différentes thématiques : mécanisme de la maladie et compréhension des symptômes et de l'évolution, les thérapeutiques, l'acceptation de la maladie, l'activité physique, la nutrition, la grossesse et la sexualité, les démarches sociales et professionnelles, les troubles de déglutition et des ateliers individuels d’éducation aux auto injections et des séances individuelles d'hypnose.



" C'est un travail d'équipe multi disciplinaire hospitalière et extra hospitalière qui nous l'espérons portera ses fruits... " précise le Dr Runavot.





*Sclérose En Plaque : pathologie démyélinisante du système nerveux central et la première cause de handicap non traumatique du sujet jeune.