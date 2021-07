Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Sciences Po 2021 : Remise des prix aux lauréats 9e Cérémonie de remise des prix aux Lauréats Sciences PO PARIS 2021



Au Crowe Reunion, la Présidente de la Région Réunion, Huguette BELLO tient à féliciter les 4 lauréats, Éva TAYLLAMIN, Élisa ROBERT, Garance BOULLAND et Paul TALPIN.

« Je suis fière de la réussite de la jeunesse réunionnaise, qui est capable d’entrer dans de grandes écoles françaises. Nos 4 lauréats réunionnais sont porteurs de talents. La Réunion peut être fière de vous. Vous êtes l’avenir. Votre réussite est méritée.

Nous avons le devoir d’accompagner nos jeunes. La Région Réunion accompagnera la jeunesse réunionnaise. Nous devons mettre en oeuvre les leviers nécessaires pour qu’elle se forme. Il nous faut penser le départ et le retour de nos jeunes. Nous devons encourager la formation, l’apprentissage afin que les jeunes Réunionnais occupent demain les postes à responsabilité. »

Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion

« Cette cérémonie, c’est l’occasion de mettre en valeur la jeunesse réunionnaise pleine de talents. »

Amina LALA, Directrice Générale du cabinet CROWE Réunion

« L’éducation prioritaire, c’est faire en sorte que des enfants de Saint-Joseph, de Saint-Paul ou encore Saint-Denis aient les mêmes chances que n’importe quel adolescent de Paris. C’est l’égalité républicaine. On lutte contre le déterminisme social. »

Abdoullah LALA, Président d’Honneur des Alumni de Sciences Po

« En 2014, j’étais à votre place. C’est un moment important. Accompagner les jeunes de quartiers défavorisés, c’est leur donner toutes leurs chances pour intégrer Sciences Po. Vous, les lauréats, êtes la preuve que tout est possible. »

Guillaume GOVINDIN, Président des Alumni de Sciences Po

Sciences Po 2021 : Retour en images sur la remise des prix aux lauréats ce mercredi 7 juillet 2021.







