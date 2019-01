Schizophrène, il tente de se suicider: La prison en guise d'hôpital psychiatrique

Un jeune homme d'une vingtaine d'années comparaissait hier au tribunal de Saint-Pierre, pour avoir agressé le pompier qui tentait de le sauver d'un suicide. Le jeune homme, schizophrène et dépressif, selon l'expert psychiatre, était très alcoolisé au moment des faits, dans la nuit du 6 au 7 décembre dernier.



Le jeune malade s'était étendu sur la route, appelant la mort. Il affirme avoir bu pour se donner le courage de mettre fin à ses jours. Une femme, témoin de la scène tragique, a appellé les secours. Le sauvetage ne fut pas au goût du jeune suicidaire, qui s'est débattu et a frappé un pompier à la tête.



Le 10 décembre, en comparution immédiate, le jeune malade avait demandé un report d'audience, pour préparer sa défense. Hier, le parquet, en la personne de madame Cécile Hénoux, a requis 9 mois de prison ferme, lui reprochant de s'être alcoolisé et d'être un danger pour autrui. L'avocate du jeune malade a demandé une prise en charge psychiatrique et non carcérale, en vain. La juge Valérie Dinot a envoyé le jeune homme pour une durée de 3 mois en prison, et l'a condamné à payer 600 euros au malheureux pompier victime de la bouffée délirante du jeune schizophrène.