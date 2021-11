Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Schéma Régional des Carrières - Comité de pilotage Ce mardi 23 novembre s’est tenu dans l’Hémicycle de la Région le comité de pilotage dans le cadre du Schéma Régional des Carrières, en présence de la Vice-Présidente de la Région, Karine NABENESA, du Préfet, Jacques BILLANT, des services de la Préfecture, de la DEAL et des différents acteurs du territoire.





Pour Karine NABENESA, « il est indispensable, dans le cadre de l’élaboration de ce premier schéma régional, de protéger notre territoire et sa biodiversité et d’agir pour un développement plus humain. Je tiens tout d’abord à rappeler l’abandon du recours aux projets de carrières identifiés pour la Nouvelle Route du Littoral. Il s’agit d’une première. Le Schéma Régional des Carrières est toujours piloté par l’Etat.



La Région tient à saluer la démarche de l’Etat de rassembler l’ensemble des acteurs concernés par la problématique majeure des besoins en matériaux sur notre île.



Notre collectivité souhaite ainsi une co-construction en cohérence avec l’élaboration du Schéma d’Aménagement Régional.

Chaque année, nous devons construire 2000 logements individuels, 4000 logements sociaux, des routes, des infrastructures… Cela passe obligatoirement par la gestion de nos ressources. Le nouveau schéma des carrières doit être au service de La Réunion, au service de l’activité locale. » Le Schéma Régional des Carrières (SRC) verra le jour dès 2025. Il remplacera à terme le Schéma Départemental des Carrières. Il a pour objectif d’identifier les gisements et de sécuriser l’approvisionnement en matériaux de la région ; de privilégier un approvisionnement de proximité ; de définir une utilisation rationnelle et économe des ressources, dans une logique d’économie circulaire.Pour Karine NABENESA, « il est indispensable, dans le cadre de l’élaboration de ce premier schéma régional, de protéger notre territoire et sa biodiversité et d’agir pour un développement plus humain. Je tiens tout d’abord à rappeler l’abandon du recours aux projets de carrières identifiés pour la Nouvelle Route du Littoral. Il s’agit d’une première. Le Schéma Régional des Carrières est toujours piloté par l’Etat.La Région tient à saluer la démarche de l’Etat de rassembler l’ensemble des acteurs concernés par la problématique majeure des besoins en matériaux sur notre île.Notre collectivité souhaite ainsi une co-construction en cohérence avec l’élaboration du Schéma d’Aménagement Régional.Chaque année, nous devons construire 2000 logements individuels, 4000 logements sociaux, des routes, des infrastructures… Cela passe obligatoirement par la gestion de nos ressources. Le nouveau schéma des carrières doit être au service de La Réunion, au service de l’activité locale. »





Dans la même rubrique : < > Assemblée Plénière du 22 novembre 2021 Arts de l’Islam - Un passé pour un présent