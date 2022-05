Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Schéma Régional de Développement Economique, d’Internationalisation et d’Innovation - Filière Economie Bleue Ce lundi 23 mai, les élus régionaux Maya CESARI, Wilfrid BERTILE et Jean-Bernard MARATCHIA étaient ce matin au MOCA dans le cadre d’une séquence d’échanges autour du SRDEII et notamment sur le sujet de l’économie bleue.

L’économie bleue englobe toutes les activites économiques liées aux océans, mers et côtes et les efforts stratégiques visant alors à rendre « l’économie bleue plus verte ». L’économie maritime comprend les secteurs suivants : aquaculture, tourisme maritime et côtier, biotechnologie bleue, énergie marine, exploitation minière des fonds marins, ainsi que : transport maritime, construction et réparation navale, pêche, parapétrolier offshore.



« Nous devons développer une économie bleue durable dans laquelle la protection de l’environnement et activité économique vont de pair. La santé de la mer est un préalable au développement de la filière Économie bleue. Il s’agira donc d’investir dans des technologies innovantes. L’économie bleue est un levier de création d’emplois. » Maya CESARI



« Votre présence nombreuse ce matin montre notre engagement, celui de relancer notre collaboration pour le développement de cette filière au cours des prochaines années. Cette économie bleue est d’une grande importance pour l’humanité. Dans cet enjeu mondial, la France a un grand rôle à jouer, notamment grâce aux outre-mer. Il faut une véritable politique maritime mondiale. Cette crise sanitaire que La Réunion connaît et plus récemment avec la guerre en Ukraine, nous voyons l’importance de capitaliser sur nos richesses tout autour de nous. » Wilfrid BERTILE





