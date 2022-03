Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation

Ce mardi 29 mars s’est tenu un séminaire de restitution au Jardin des Roses à Saint-Denis, en présence de Christian Annette, Conseiller Régional délégué à la politique foncière et opérations d’aménagement, des services de la Région, des intercommunalités et d’un ensemble d’acteurs économiques du territoire.

Le SRDEII définit les orientations de la collectivité dans le champ économique. Ce dernier fait l’objet d’une révision. La loi NOTRe du 7 août 2015 a acté le transfert de la compétence de définition des aides ou les régimes d’aides et l’octroi des aides en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles aux intercommunalités, dans le respect de leur compatibilité avec le SRDEII. Dans ce contexte, le schéma constitue un véritable support à la mise en œuvre d’une bonne gouvernance territoriale dans la gestion des différentes strates du foncier économique, notamment avec les intercommunalités.

Cette thématique foncier et immobilier d’entreprises nécessite une expertise particulière et un travail d’état des lieux et de recueil des perspectives précis et technique auprès des intercommunalités. Par ailleurs, le foncier économique représente à La Réunion un enjeu crucial. Consciente que la question de la disponibilité du foncier peut être un frein au développement de nos entreprises, la collectivité régionale anime depuis 2020 un comité du foncier économique.

Plusieurs petits groupes se sont réunis ce matin en atelier participatif afin de coconstruire collectivement une gouvernance pour chaque action.

Pour Christian ANNETTE, « le SRDEII est un document majeur pour La Réunion. Il porte l’ambition de développement économique de notre île. Depuis la Loi NOTRe, la Région Réunion est cheffe de file du développement économique, et les EPCIs ont la maîtrise d’ouvrage des zones d’activités économiques. Cette concertation avec l’ensemble des EPCI et des acteurs économique est donc capitale. Il s’agit ici de mettre en place une gouvernance réellement partagée. »







Dans la même rubrique : < > Caisse des écoles : Saint-Paul vise l’excellence éducative Des questions sur les oiseaux ? Posez-les à la Société d’Etudes Ornithologiques de La Réunion