Scènes de violences urbaines au Port suite à une interpellation

Les policiers du Port ont été pris à parti par une cinquantaine de jeunes de la Rivière des Galets ce dimanche alors qu'ils venaient interpeller un jeune homme. Il lui était reproché d'être venu faire du "wheeling" devant les grilles du commissariat du Port le matin même. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 30 Mai 2022 à 09:59

Ce dimanche, en fin de matinée, un jeune homme ne trouve rien de mieux à faire que du "wheeling" devant les grilles du commissariat du Port. Les policiers, afin de ne pas mettre les usagers en danger, ni le motard, décident de l'identifier afin de l'interpeller plus tard indique nos confrères du Quotidien.



Une fois identifié, l'individu est repéré dans le quartier de la Rivière des Galets dimanche après-midi. Le jeune homme refuse de se laisser interpeller et déclenche une vague d'hostilité parmi une cinquantaine de jeunes présents qui lance des galets vers les policiers. Ils parviennent tout de même à extraire le suspect qui est placé en garde à vue pour des faits de rébellion, outrage et rodéo sur la voie publique.



L'interpellation a pour effet d'échauffer les esprits et provoquer des violences urbaines. Il faudra que les forces de l'ordre reviennent et en viennent à utiliser des lanceurs de balle de défense pour faire cesser le chaos ambiant. Un deuxième individu est aussi interpellé avec les poches remplies de galets et placé en garde à vue. Des véhicules d'interventions de la police ont notamment été endommagés.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur