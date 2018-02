Scènes de ménages en vacances à La Réunion !

En octobre 2017, les quatre couples de la série Scènes de ménages sont venus sur l’île pendant deux semaines. Ils ont tourné des épisodes avec pour nouveau décor: les paysages naturels et paradisiaques réunionnais. Toutes les scènes prises seront diffusées en prime lundi 12 février prochain sur M6.



Il est temps d’oublier les traditionnels décors parisiens. Les métropolitains vont, le temps d’une soirée, voyager à la Réunion. Ils pourront ainsi voir leurs acteurs préférés à la cascade Niagara, au Jardin Botanique des Mascarins, à l’Etang de Saint-Paul ou encore au Palm Hôtel. Un dépaysement aussi bien pour les acteurs que pour les téléspectateurs.



Comme à son habitude: à chaque couple son lot de petites histoires... Les téléspectateurs découvriront ainsi Huguette et Raymond, heureux gagnants d’un voyage dans un hôtel de luxe et leurs péripéties. José et Liliane en voyage officiel, suite à l’élection de José en tant que maire. Emma et Fabien perdus en forêt, quant à Philippe et Camille, ils tentent de ramener à la raison le père de Philippe…



Une avant-première a eu lieu à Paris, lundi soir, où la Région Réunion et l’agence Film Réunion ont été remerciées pour l’accueil et le professionnalisme de l’île.