Scènes de ménages à La Réunion Cédric, Marion, José, Liliane, Raymond, Huguette, Fabien, Emma, Philippe et Camille… le public commence à bien les connaître ! Les couples stars de M6 qui se chamaillent pour notre plus grand plaisir, étaient de passage à la Réunion pour un tournage exclusif. De quoi pimenter - façon créole – la vingtaine d’épisodes qui sera diffusée courant 2018 sur la chaîne nationale. Rencontres.

MATHIEU LAURENTIN - PRODUCTEUR EXÉCUTIF KABO PRODUCTIONS



POURQUOI AVOIR FAIT LE CHOIX D’UN TOURNAGE À LA RÉUNION ?



On cherchait une destination un peu « exotique » par rapport au décor français. On avait déjà la Côte d’Azur, la montagne... on avait envie de partir un peu plus loin pour offrir une nouvelle diversité de paysages et des situations nouvelles pour les auteurs et les téléspectateurs. Et il se trouve que l’une de nos comédiennes était venue à un festival qui s’est déroulé ici à l’occasion duquel elle a rencontré des représentants de la Région. On a saisi cette opportunité pour mieux connaître le potentiel de la destination en faisant des repérages.



QUELS SONT LES AVANTAGES DU TERRITOIRE RÉUNIONNAIS POUR LE TOURNAGE DE « SCÈNES DE MÉNAGES » ?



Le cadre. Le climat. Vraiment. On a des périodes de tournage qui sont verrouillées dans le planning. Donc pouvoir tourner à cette époque de l’année, où il fait beau, où on peut tourner tous les jours, c’était vraiment très important.



L’ASPECT LOCAL A T-IL ÉTÉ INTÉGRÉ DANS L’HISTOIRE DES PERSONNAGES ?



Oui, oui ! Plein de séquences, pour José et Liliane par exemple, se passent spécifiquementsur l’île de La Réunion. Le scénario est totalement impliqué dans le déroulé de l’histoire à LaRéunion : le couple fait réellement un voyage à La Réunion. Il y a effectivement des choses tout à fait locales et très reconnaissables, le décor est très identifié.



AVEZ-VOUS FAIT APPEL À UNE MAIN D’OEUVRE LOCALE DURANT LE TOURNAGE ?



Absolument ! Plus de 50 % de l’équipe des techniciens est local. Pour nous c’est très important. Ils nous apportent un savoir-faire spécifique, ce sont les mêmes métiers, mais avec une manière différente de les aborder.



Ça nous apporte un réel gain de temps, avec les mêmes compétences que les techniciens métropolitains.



AVEZ-VOUS ÉTÉ ACCOMPAGNÉS PAR LES ACTEURS ÉCONOMIQUES LOCAUX ?



La Région nous a beaucoup aidé. Sans elle, on n’aurait jamais pu faire face aux coûts qu’engendre ce type de tournage, ne serait-ce qu’avec l’aérien ça n’aurait pas été possible.



On a aussi été très bien accueillis et aidés par la compagnie aérienne, les hôtels, les lieux de tournages… Ce sont des échanges de type partenariats- deals intéressants d’un point de vue économique pour nous.





FRANCIS DUQUET - RÉALISATEUR



COMMENT EST NÉ LE PROJET « SCÈNES DE MÉNAGES » ?



On ne l’a pas créé au sens strict du terme. C’est un projet qui existait en Espagne au départ,mais dans un esprit qui ne correspondait pas vraiment à la métropole selon nous. Aussi, on afait un travail d’adaptation en conservant l’idée des couples – jeunes, moins jeunes, vieillissantou carrément vieux – sur la base de laquelle on a écrit.



POURQUOI AVEZ-VOUS INTÉGRÉ LA RÉUNION DANS VOTRE TRAVAIL D’ÉCRITURE ?



Scènes de ménages est un énorme consommateur de situations de vie, de couples. Depuistoujours, on traite les situations de couple à l’intérieur des maisons : dans la cuisine, dans lachambre, dans la salle à manger… Aussi, on est toujours à la recherche de nouvelles situations. Le fait de sortir de la maison est évidemment un réservoir de nouvelles situations. Et le fait d’aller dans un décor encore plus riche ou exotique qu’un jardin ou qu’une rue ou magasin, du quotidien en fait ; est vecteur de situations nouvelles pour nous.



IL Y A DES SPÉCIFICITÉS POUR LA RÉUNION DANS LE TRAVAIL D’ÉCRITURE ?



Oui forcément, parce que pour deux de nos couples, les aventures se situent réellement sur l’île de La Réunion. On peut donc vraiment s’inspirer des ressources locales, des décors, de l’humour, de l’ambiance...tout ce qui fait la spécificité de l’île.



LE MODE DE VIE LOCAL A T-IL INSPIRÉ DES IDÉES DE CRISES PARTICULIÈRES POUR LES COUPLES ?



Pas particulièrement. On traite les relations a l’intérieur de nos couples. Je pense qu’au sein des couples c’est vraiment universel, quelque soit la culture. C’est quasiment partout pareil. Aussi, on n’a pas fait un travail particulier dans cette direction. En revanche, le fait qu’on soit ici génère des disputes entre les différents couples parce qu’en vacances, on n’est pas dans sa petite bulle quotidienne, on n’a pas ses marques, ça déstabilise et ça crée du conflit.





MARION GAME ET GÉRARD HERNANDEZ - COMÉDIENS



« C’est la première fois qu’on vient à La Réunion. C’est super ici ! Quel dommage de rester si peu de temps ! C’est très énervant ! On s’y est déjà attachés [à La Réunion], on y a déjà mis notre coeur et on va nous arracher brutalement à ça, au paradis terrestre, pour retourner à Paris… Ce qui nous a le plus touché, c’est la gentillesse des gens. Ils sont adorables, ils sont heureux. On n’est pas habitués ! Et surtout, la mixité qui a l’air de très bien se passer ici. Comme quoi, on peut vivre en bon termes quand chacun fait des petits efforts ! Bien sûr, il y a aussi le lagon, l’eau translucide. Quand on habite près de tout ça, on n’a pas envie d’aller plus loin ! D’habitude pour aller sur le tournage, on traverse des coins épouvantables, on croise des gens qui font la gueule. Ici, tout le monde sourit, le cadre est superbe ! Quand même, ça vous met dans une bonne position pour faire son travail.



On n’a pas l’impression que l’on vient travailler. C’est ça le vrai problème ! Il faut pourtant être vigilants quand même dans notre travail, même si on a l’impression d’être en vacances ! »





AUDE THÉVENIN – DIRECTRICE ARTISTIQUE KABO PRODUCTIONS



« Avant de venir à La Réunion, on avait un pitch par couple en tête. On savait quelles histoires on voulait raconter. Lorsqu’on est venu en repérages au mois de juin, on a cherché les décors qui pourraient convenir aux différentes histoires. Certains décors nous ont donné des envies ! On nous a fait découvrir une cascade – Niagara - dont initialement nous n’avions pas besoin, mais ça nous a tellement plu qu’on s’est dit qu’il fallait jouer ce décor là ! D’autant qu’on ne peut pas tourner des décors pareils en métropole.



De même, quand on a besoin de citer des éléments culturels, plats, musique, on s’appuie sur du local et sur des choses qui existent. En tous les cas pour le couple, José et Liliane, qui sont à La Réunion dans l’intrigue de l’épisode. Par exemple, un autre couple est censé être en Amérique du Sud ! Mais il y a une telle diversité de paysages ici qu’on peut facilement jouer différents pays au même endroit. »

