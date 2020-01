Scène inédite en pleine audience du tribunal de St-Denis

Les robes noires sont toujours remontées contre la réforme des retraites, et comptent bien le faire savoir. Comme la politique de la chaise vide n'a pas porté ses fruits, les avocats mobilisés au tribunal de Saint-Denis passent à une nouvelle stratégie ce mercredi : tous plaider pour les mêmes clients. Et ce gratuitement, puisque conséquence de la grève, les prévenus n'ont pas d'avocat commis d'office.



Si les deux prévenus qui doivent passer à la barre cet après-midi acceptent de donner mandat à la quarantaine d'avocats présents, ces derniers plaideront un à un. De quoi faire s'éterniser l'audience et bloquer le système. Une stratégie que comprend le président de l'audience, Bernard Mollié, qui redoute toutefois qu'elle entraîne une détérioration des relations entre magistrats et avocats.



"On est là pour manifester notre présence", explique le nouveau bâtonnier de Saint-Denis, Me Guillaume De Géry. "De manière tout à fait loyale et calme, on va défendre ces prévenus".



Régis Labrousse sur place