Scène de désolation dans un cours d'eau de Saint-Joseph

Scène de désolation à Saint-Joseph. La faune aquatique d'un cours d'eau paye le prix fort d'un acte de pollution mais dont la source reste à déterminer.



"La Ville de Saint-Joseph a été informée de la présence d'une matière blanchâtre en grande quantité, apparue dimanche dernier, dans un bras de la Ravine Carosse", fait-elle savoir.



"Les services municipaux, la gendarmerie, les gardes-pêche et les agents de la DAAF (Etat) sont intervenus afin de déterminer la matière en question, et comprendre d'où elle vient. A cette heure, l'origine est indéterminée.

Les conséquences de ce déversement sont dramatiques pour la faune et la flore. De nombreux poissons, anguilles et autres cabots bouche-rondes ont été retrouvés morts. La Ville de Saint Joseph déplore cette pollution, et espère que la nature reprendra très vite ses droits", exprime la mairie sur sa page Facebook.