A la Une . Scénario tragique pour des supporters magiques Ils ont chanté, dansé, hurlé, espéré, puis pour certains pleuré… Les supporters réunionnais ont fait forte impression au stade de la Colombière d’Épinal. Au moins la moitié des 3 500 spectateurs étaient acquis à la cause de la JS Saint-Pierroise.

Le hasard fait parfois bien le choses… Alexa, Saint-Pierroise de naissance a deménagé il y a un mois à Épinal pour raisons professionnelles. "Quand j’ai vu le tirage, au sort, j’étais trop contente, j’étais obligée de venir". Cette supportrice arbore fièrement le drapeau réunionnais, sur les épaules mais aussi maquillé sur la joue. "Si ils gagnent, je vais être la star d’Épinal", glisse-t-elle à quelques minutes du coup d’envoi.



Comme elle, des centaines de Réunionnais ont fait le déplacement de tout l’hexagone. Troyes, Laval, Lyon, Dreux… Plus ou moins de kilomètres à parcourir, mais tous la même envie et joie de se retrouver.



On ne compte plus les kayamb, roulèr, tambours dans les trois tribunes que compte le Stade de la Colombière, en travaux. Le club a anticipé la forte demande en installant une tribune amovible derrière les buts. Les 3 500 places ont très vite trouvé preneur. Tout le monde a eu son précieux sésame.



Un groupe d’amis a fait le déplacement exprès depuis La Réunion. "On ne voulait pas vivre ce moment historique devant la télévision. Nous voulions être au plus prêt des joueurs". Près de 1 000 euros de budget chacun pour assister à ce 16e de finale. Le prix de la passion.



Malgré le scenario… cette expulsion précoce de Jean Michel Fontaine au quart d’heure de jeu… le kop noir et blanc n’a pas cessé de chanter. Jusqu’à la 118ème minute, et ce but de Berkane qui refroidit tout le monde. "Je suis plus que fier d’eux. Je suis même ému. C’était un match de ouf jusqu’à la dernière minute", livre ce jeune supporter, les larmes aux yeux.



Le terrain est gentiment envahi par tout le public. Les supporters d’Épinal dont les chants sont passés plutôt inaperçus cet après midi viennent consoler leurs homologues. "On pensait aller aux penaltys, on a mis un but de raccroc. Mais il faut féliciter les Réunionnais, ils ont fait une super épopée. Longue vie à Saint-Pierre !", lâche ce fan spinalien.



Après une dizaine de selfies avec les supporters, le défenseur Alexandre Loricourt retourne au vestiaire. Il glisse: "On remercie tous les réunionnais qui ont fait le déplacement, et tous ceux qui nous ont suivi sur l'île. On va essayer de revenir plus fort l'année prochaine".







