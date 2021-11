A la Une . Scellés sur les portes, personnel interdit d'accès : des inspecteurs de l'IGF débarquent à l'Université

​Deux inspecteurs de l’IGF mènent un contrôle de gestion de l’Université de La Réunion. Une procédure de routine selon la direction de l’établissement. Par L.Grondin - R.Labrousse - Publié le Lundi 8 Novembre 2021 à 10:42

Des scellés sur les portes, un personnel prié d’attendre à l’extérieur, l’inspection générale des finances passe dans les murs de l’université de La Réunion.



Un contrôle sur place est mené à compter de ce matin au sein du pôle administratif de l'Université de La Réunion. Arrivés de bonne heure, à 6H, les deux inspecteurs ont attendu l’arrivée du directeur financier de l’établissement public d’enseignement supérieur afin d’avoir accès à l’ensemble des documents comptables. Une demande qui permettra à l'IGF d'entamer un contrôle sur pièces dans les prochaines semaines.



L’Université de La Réunion est contrôlée cette année au même titre que quatre autres universités. Il s’agit, selon l’IGF, d’un audit mené "sur des critères objectifs". "Un audit classique", ajoute l’Université.



Le communiqué de l'Université de La Réunion : L’inspection générale des finances (IGF) initie ce jour une mission de vérification de cinq universités. Ces structures ont été choisies sur la base de critères objectifs, qui tiennent notamment compte de leur taille, de leur organisation et de leur emplacement géographique. Dans ce cadre, l’Université de La Réunion fait l’objet d’une vérification.



Cette mission est une mission de vérification classique de l’inspection, conduite chaque année, et exercée au titre de sa compétence générale de contrôle et d’audit prévue à l’article 1 du décret n° 73‑276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances. En outre, l’article L. 719-9 du Code de l’Éducation prévoit que les universités sont soumises aux vérifications de l’inspection générale des finances.



Cette mission porte sur : la gestion de la caisse et de la comptabilité de l’université, ce qui implique un contrôle en inopiné ce matin-même dans les locaux du siège ;

le budget de la structure ;

les ressources humaines de la structure

les marchés publics passés par la structure ;

les aspects « métiers » (mise en œuvre de la politique publique de formation ainsi que rayonnement des structures). L’ensemble des personnels de l’Université de La Réunion - et plus particulièrement l’équipe de direction de l’établissement - ainsi que les personnels de la Direction des Finances et de la comptabilité, se tient à disposition de l’IGF pour cette mission de routine.