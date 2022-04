La grande Une Scandale sexuel à La Réunion : Un millier d'hommes s'échangent des vidéos de jeunes femmes dénudées

Des groupes Telegram (application de messagerie cryptée) à La Réunion rassemblent des centaines d’hommes qui s’envoient les vidéos d’ébats souvent prises à l’insu de leurs conquêtes. Ils se partagent aussi des nudes (des images dénudées privées). Des milliers d’images de jeunes femmes réunionnaises, certaines possiblement mineures, sont ainsi partagées. Leurs prénoms et parfois leurs noms sont aussi affichés, tout comme leurs coordonnées. Les forces de l'ordre ont été alertées et appellent les victimes à porter plainte. Nous faisons le point sur le plus grand scandale sexuel virtuel découvert à La Réunion. Une enquête de Zinfos974. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 8 Avril 2022 à 15:19

Un millier d'hommes partagent des photos et vidéos de jeunes femmes originaires de La Réunion via une messagerie cryptée. Il s’agit d’images prises secrètement pendant l’acte sexuel, de photos dénudées privées ou encore des catalogues entiers de contenus sexy payants volés à des influenceuses locales et redistribués gratuitement.



Le service russe de messagerie cryptée Telegram est utilisé par ces centaines d’hommes qui violent l’intimité de jeunes réunionnaises et les exposent sans leur consentement.



Plusieurs groupes ont été créés. L’un d’entre eux est intitulé “Nude 974” et compte plus de 1.000 membres. Plus de 700 photos et plus de 200 vidéos (soit plus d'1,4 giga de fichiers) ont été partagées depuis début mars. Les prénoms et parfois les noms des victimes sont affichés, et des moyens de contacter les jeunes femmes sont livrés en message privé.





Des photos intimes accessibles par des centaines d’hommes (et plus)

Le groupe Nude 974 a été créé pour que les membres puissent partager les “nudes” (des photos dénudées envoyées par les jeunes femmes à titre privé) obtenues.



Les partages se sont ensuite diversifiés et certains membres ont aussi mis en ligne des vidéos prises pendant l’acte sexuel qui devaient rester privées. Des images ont aussi été capturées en plein ébat à l’insu des jeunes femmes toutes originaires de La Réunion.



Il faut rappeler que tous les fichiers partagés sur cette conversation secrète peuvent être à leur tour téléchargés et donc transférés à d’autres personnes via d’autres groupes, d'autres messageries (SnapChat, par exemple) ou même des sites Internet.

Les internautes peuvent accéder à des groupes VIP d’échange

Ces conversations secrètes sont facilement accessibles par des internautes de La Réunion. Il suffit d’y être invité directement par un membre. Il est aussi possible de trouver un lien URL vers celles-ci.



Plusieurs d’entre elles sont accessibles à tous sur des forums très connus comme Reddit, l’une des antichambres les plus visibles du Dark Web. Des communautés se rassemblent pour échanger des contenus choquants (sexuels ou violents).



Une fois dans ces conversations secrètes, où des centaines de photos à caractère sexuel sont partagées sans le consentement des femmes présentes sur les photos et vidéos, certains peuvent accéder à des groupes encore plus privés. Il faut pour cela publier les images de ses conquêtes dénudées pour accéder à des contenus encore plus explicites de jeunes Réunionnaises.



Les photos volées sont publiées sur MyM

Ces groupes sont aussi des lieux d’échanges de photos et de vidéos de créatrices réunionnaises des sites de contenus à caractère sexuel Mym et OnlyFans.



Les membres partagent ainsi les catalogues complets payants d’influenceuses très connues à La Réunion.



Ils piratent ainsi ces sites et donnent même la marche à suivre pour faire de même et obtenir plus de photos et de vidéos dénudées. Ils vont même jusqu’à créer leur propre compte MyM pour afficher ces images volées.



Des jeunes femmes originaires de La Réunion qui ont envoyé une photo dénudée à leur compagnon ou qui l’ont laissé les filmer se retrouvent donc maintenant sur un site au contenu principalement pornographique.



Des photos de nu de Réunionnaises mineures sont-elles partagées ?

Des groupes intitulés “Ados pictures” ou “Adolescentes françaises” sont aussi accessibles sur Telegram et fonctionnent sur le même concept.



Des membres de la conversation secrète “Nude 974” réclament régulièrement des photos de mineures à La Réunion et sont redirigés vers d’autres groupes dédiés. Mais des photos publiées mettent pourtant en scène de très jeunes Réunionnaises. Une vidéo non dénudée mais sexy d’une adolescente de 17 ans a notamment été partagée.



D’autres affirment partager des images de jeunes femmes tout juste majeures mais concèdent que les photos “datent”.



Les prénoms et les coordonnées virtuelles sont affichés

La pratique habituelle de “Nude 974” est de donner au moins le prénom de la Réunionnaise dont la photo dénudée est publiée sans son consentement.



Des membres réclament par ailleurs des nudes de jeunes femmes de certaines communes ou de différents quartiers. D’autres sont à la recherche de photos de personnes en particulier à La Réunion, que ce soit des connaissances ou des influenceuses à forte présence sur les réseaux.



Les “bons coups” sont partagés

Ces groupes rassemblent plusieurs centaines d’hommes qui livrent en messagerie privée les coordonnées Instagram ou encore expliquent où se rendre et à quelle heure pour croiser des jeunes femmes dont les photos dénudées ont été publiées.



Certains livrent des conseils d’approche et de drague. Plusieurs membres expriment un souhait “fraternel” d’aider les membres à abuser des Réunionnaises.



Les jeunes femmes sont ainsi jetées en pâture aux prédateurs à la recherche du plus grand nombre de conquêtes.

Il faut porter plainte pour qu'ils soient poursuivis

Les forces de l'ordre ont été alertées et appellent les jeunes femmes qui sont victimes de vengeance pornographique ou de pornodivulgation à se rendre en commissariat afin de lancer des procédures judiciaires et punir les hommes coupables de ces actes.