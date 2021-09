zinfos-moris.com Scandale à l'île Maurice : le gouvernement accusé de manipuler les chiffres de Covid-19 avant la réouverture des frontières

Par E. Moris - Publié le Lundi 13 Septembre 2021 à 19:00





A une quinzaine de jours de la réouverture des frontières et à la suite de deux confinements, l'île Maurice connait une résurgence violente et brutale de nouveaux cas du Covid-19 malgré des conditions sanitaires estimées très strictes.



Lire l'intégralité en cliquant... Abus des Emergengy Procurement Procedures et politique d'opacité du High-Level Committee for Covid-19 présidé par le Premier ministre, Pravind Jugnauth. Le scandale des achats par millions au prix supérieur du marché concernant les équipements et médicaments ne sont qu'une partie de l'iceberg.A une quinzaine de jours de la réouverture des frontières et à la suite de deux confinements, l'île Maurice connait une résurgence violente et brutale de nouveaux cas du Covid-19 malgré des conditions sanitaires estimées très strictes.



Publicité Publicité