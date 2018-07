Scandale à l'Elysée: Alexandre Benalla va être licencié

L'Elysée se décide enfin à réagir. Pris dans une véritable tempête médiatique depuis 24h, depuis que Le Monde a publié une vidéo d'Alexandre Benalla, un proche collaborateur du président Emmanuel Macron, surpris en train de frapper des manifestants lors de la manifestation du 1er mai à Paris, l'entourage du président de la République a fait savoir ce matin, via un communiqué à l'Elysée, qu'une procédure de licenciement était engagée contre celui par qui le scandale est arrivé.



La présidence de la République a "pris la décision d'engager la procédure de licenciement" d'Alexandre Benalla, pour des "faits nouveaux" concernant ce collaborateur de l'Élysée mis en cause après la diffusion de vidéos le montrant frappant un manifestant le 1er mai, a indiqué l'Élysée. "Il a été porté à la connaissance de la présidence de la République des faits nouveaux, qui sont constitutifs d'une faute commise, et qui font l'objet d'une procédure judiciaire", a indiqué l'Elysée, qui précise que M. Benalla "aurait été destinataire d'un document de la préfecture de police qu'il n'était pas autorisé à détenir", est-il également précisé.



De ce communiqué, il ressort que ce sont des "faits nouveaux" qui sont à l'origine de ce licenciement. Et c'est logique. Selon un article de L'Express, "on ne peut sanctionner deux fois un salarié pour les mêmes faits". Or, Alexandre Benalla a déjà été puni pour ses dérapages du 1er mai : il avait été mis à pied 15 jours et avait même été rétrogradé.



Il fallait donc trouver autre chose. En fait, on lui reproche maintenant d'avoir été destinataire d'une vidéo des événements du 1er mai qui montre la scène sous un autre angle. Cette vidéo aurait été extraite des images de vidéosurveillance du plan de protection de la ville de Paris par trois policiers et transmise à Alexandre Benalla. Les trois policiers, dont deux commissaires, ont été suspendus jeudi soir.



Par ailleurs, Alexandre Benalla a été placé en garde à vue ce matin pour "violences en réunion par personne chargée d'une mission de service public", "usurpation de fonctions", "port illégal d'insignes réservés à l'autorité publique" et "complicité de détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection", selon le parquet de Paris.